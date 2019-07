la squadra femminile è la punta di diamante dello sport in città

La serie A a Palermo si chiama basket e in particolare Sicily By Car Andros Basket Verga Palermo. Quest’anno il main sponsor della società A.S. Verga AndrosBasket Palermo, infatti, sarà, proprio Sicily By Car, l’azienda del noto imprenditore Tommaso Dragotto. Tutte le squadre della società avranno la denominazione Sicily By Car Palermo Basket.

La squadra prenderà parte al campionato di Serie A1 2019/2020, in virtù della promozione sul campo dello scorso 18 maggio. Il campionato comincerà nel weekend del 5-6 ottobre, con l’opening day a Chianciano Terme: esordio contro il Geas Sesto San Giovanni.

Prima in casa il 9 ottobre alle 20.30 contro la Reyer Venezia. Ma non solo prima squadra: col suo vivaio Sicily By Car Palermo Basket prenderà parte anche al campionato di B infatti la squadra con le giovani ha quest’anno conquistato anche questa promozione.

Giocherà, inoltre, con le giovanili, i campionati Under 18, Under 16 e Under 14. “Sono molto contento, diamo il benvenuto nel mondo del basket femminile a un nome importante, un main sponsor condotto da un imprenditore di portata nazionale e internazionale come Tommaso Dragotto – dice il presidente della squadra palermitana Adolfo Allegra – Sicily by Car è una grande azienda palermitana che opera su tutto il territorio nazionale ed oltre.

Una garanzia per il futuro della nostra squadra e per tutto il movimento. Disputeremo, ne sono certo, un bellissimo campionato. Dragotto non nasconde l’entusiasmo e l’ottimismo per questo nuovo sodalizio: “Sono felice e orgoglioso che l’unica società femminile palermitana che milita nella massima serie porti il nome di Sicily by Car. La città ha vissuto momenti molto difficili e delicati sul fronte delle vicende legate alle sue squadre sportive, è quindi un onore grande, per me e per la mia compagnia, sponsorizzare il basket femminile palermitano che dopo 29 anni ha restituito la Serie A1 ad una città che la merita appieno”.

Ma c’è anche una curiosità tutta in salsa palermitana. La prima partit, quella dell’opening day di A1 a Chianciano vedrà per la prima volta l’una contro l’altra due sorelle palermitane entrambe giocatrici di basket. Nella Geas Milano, infatti, gioca Costanza Verona mentre capitano della Sicily By Car Andros Basket Verga Palermo è la sorella Marta. Per la prima volta si troveranno l’una contro l’altra ed avverrà in serie A1