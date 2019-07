Importante novità nel basket femminile palermitano: quest’anno il main sponsor della società A.S. Verga AndrosBasket Palermo sarà “Sicily By Car” e tutte le squadre della società avranno la denominazione “Sicily By Car” Palermo Basket.

Un sodalizio decisivo per il futuro della squadra, che in queste ore sta completando le ultime formalità burocratiche per l’iscrizione al campionato di Serie A1 2019/2020. Tutti i dettagli dell’accordo verranno rivelati al pubblico e alla stampa in occasione di una conferenza stampa, che si terrà a breve.

A margine, queste le dichiarazioni del presidente della squadra palermitana Prof. Adolfo Allegra: «Sono molto contento, diamo il benvenuto nel mondo del basket femminile a un nome importante, un main sponsor condotto da un imprenditore di portata nazionale e internazionale come Tommaso Dragotto. Sicily by Car è una grande azienda palermitana che opera su tutto il territorio nazionale ed oltre. Una garanzia per il futuro della nostra squadra e per tutto il movimento. Disputeremo, ne sono certo, un bellissimo campionato. Stiamo strutturando la squadra in modo tale che possa essere davvero competitiva e disputare un campionato che ci tenga lontano dai Playout”.

E proprio il presidente Sicily By Car Tommaso Dragotto non nasconde l’entusiasmo e l’ottimismo per questo nuovo sodalizio, nelle sue dichiarazioni: «Sono felice che l’unica società femminile palermitana che milita nella massima serie porti il nome di Sicily By Car. Sono orgoglioso di sostenere questa squadra che dopo 29 anni ha restituito la Serie A1 alla Palermo del basket. Non voglio aggiungere altro, riveleremo tutti gli entusiasmanti dettagli nella prossima conferenza stampa».

Sicily By Car, Compagnia a capitale interamente italiano leader nel settore dell’autonoleggio, nasce nel 1963 da un’idea del presidente Dragotto. Oggi Sicily by Car vanta una flotta di 20.000 vetture, oltre 55 uffici presenti in tutti gli aeroporti e nelle principali città d’Italia, 4 uffici in Albania, più di 400 collaboratori.

L’A.S. Verga Palermo opera a Palermo nel campo del basket femminile dal 1976. Può dirsi senza dubbio la più prestigiosa società cestistica palermitana: in trenta anni di attività ha partecipato per sedici anni di fila al campionato di serie A, con tre stagioni in serie A1, dal 1987 al 1990. Tornata in Serie A nel 2015/2016, dopo quattro campionati in A2 (due sotto la gestione del presidente prof. Adolfo Allegra, con denominazione AndrosBasket) ha conquistato lo scorso 19 maggio la massima categoria dopo oltre 29 anni di assenza. Un massimo campionato che ora ritrovato, con un nuovo nome e un progetto fresco e dinamico: benvenuta in A1, “Sicily By Car” Palermo Basket!