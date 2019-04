l'11 aprile

Tornano le sonorità pop, italiane, latine, cubane e brasiliane, e ancora rock e reggae del gruppo musicale Skruscio, alle ore 21 dell’11 aprile, da Vincentro, in piazzetta Bagnasco, a Palermo. L’ingresso è libero. La formazione composta da Karima Monti, voce, Massimiliano Martino, chitarra, Giovanni Militello alla batteria e Placido Amato al basso, eseguirà brani noti come Oggi sono io, America, Un’ora sola ti vorrei, Mas que nada, Chan Chan.

Il genere musicale degli Skruscio nasce nel 2013, a Palermo, dall’incontro tra la ricchezza espressiva dei quattro artisti siciliani che si fonde con l’interpretazione del sentimento latino. Disinvolti gli accordi alla chitarra di Massimiliano Martino e Placido Amato al basso. Le sonorità, si muovono tra salsa, rumba, bossa nova, axè, reggae, flamenco, tango, rock latino e merengue, seguendo il battito vitale del ritmo delle percussioni di Giovanni Militello, riscaldati, sostenuti e colorati dalla calda voce di Karima Monti.

I membri fondatori del gruppo, Karima Monti, Massimiliano Martino, Giovanni Militello e Placido Amato, detti Skruscini, provengono da una ricca esperienza artistica maturata nel corso degli anni individualmente e in diverse formazioni, attraverso diversi generi musicali. Tutto nasce una sera in cui i quattro artisti siciliani si incontrano in un salotto e, tra un bicchiere di vino ed una fetta di torta, giocano con classici brani della musica italiana e del rock, colorandoli del sentimento e delle note latine. U “scrusciu” sentito quella sera fa eco e risuona oggi nei maggiori locali, in feste private, sui litorali e nelle piazze siciliane.