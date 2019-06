Il 4 luglio alla Mondadori del San Lorenzo Mercato

Giovedì 4 luglio alle 19 Loretta Grace presenta “Skin” nella libreria Mondadori al Sanlorenzo Mercato.

Cantante, attrice e webstar, è nata in Italia e cresciuta ad Ancona, dove ha studiato al conservatorio. Dopo aver raggiunto la notorietà grazie alle sue cover su YouTube, dove interpreta canzoni di artiste del calibro di Whitney Houston e Beyoncé, si è esibita nei locali più importanti d’Italia e ha aperto molti concerti, tra cui quelli di James Blunt, Joe Cocker e Randy Crawford. È stata l’indiscussa protagonista dei musical “Sister Act”, prodotto da Whoopi Goldberg, presente all’opening night al Teatro Nazionale di Milano, e “Ghost”.

Nel 2012 ha fondato un secondo canale YouTube dedicato al make-up e alla diversità: “Grace on your dash”. Icona di bellezza cosmopolita e anticonformista, ma soprattutto un riferimento per i giovani italiani di seconda generazione, ha vinto il premio “Best Influencer of the Year” ai Diversity Media Awards 2018.

Sinossi:

Zara ha vent’anni, i capelli rossi come il fuoco e una bellezza rara. Lei, però, quando si guarda allo specchio vede solo e soltanto “la goffa lentigginosa”, come i compagni di scuola la chiamavano quand’era bambina. Frequenta l’università senza slancio, non sentendosi mai all’altezza delle aspettative né della madre, donna tanto in carriera quanto assente, né della nonna materna, esigente e severa, che non perde mai occasione per criticarla. Non vede suo padre da molti anni, non sa perché se ne sia andato. Ma da lui ha ricevuto la passione per il teatro, che la spinge a lavorare come tuttofare in un famoso teatro milanese. Qui si trova alle prese con un mondo popolato da registi nervosi che la rimproverano per un nonnulla e attori prepotenti e invidiosi che si fanno la guerra. Ma al centro di quel microcosmo delirante, come l’occhio del ciclone, c’è Liam Nelson, il protagonista dello spettacolo, attore sudafricano dalla pelle scurissima, appassionato di trucco e fotografia. Zara prova subito una strana attrazione per lui, che è solido, sicuro, caldo: tutto quello che lei non riesce a essere. Anche il bello e invincibile Liam, però, nasconde ai riflettori un’enorme fragilità, determinata dalle sue insicurezze, dalle passioni controverse e soprattutto dal difficile rapportocol padre. I due iniziano a parlarsi, a confidarsi, a svelarsi per quello che sono davvero, creando un legame avvolgente, caldissimo. Da questo contatto, sensuale e innocente al tempo stesso, prenderanno la forza per dare una svolta alle rispettive vite. In questo romanzo, delicato e toccante, Loretta Grace racconta l’incontro tra due personaggi fuori dagli schemi, che si sono sempre sentiti esclusi e incompresi per via della loro diversità, senza rendersi conto che è proprio ciò che li rende straordinari. E ci insegna così ad amare le differenze, le particolarità, i dettagli. In altre parole, tutto ciò che ci rende unici.