vani i tentativi dei sanitari di rianimare l'uomo

Non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte, per un 51enne di Santa Flavia, Pietro Battaglia, deceduto ieri poco prima di arrivare al pronto soccorso di Termini Imerese.

Battaglia abitava ad Altavilla Milicia e si trovava in casa quando ha avvertito un fortissimo dolore al petto. Ha subito chiamato il figlio il quale si è immediatamente attivato per portarlo al Punto territoriale d’emergenza di Bagheria.

Durante il tragitto, e per cause ancora da accertare, la vettura sulla quale viaggiavano i due uomini, è finita fuori strada sbattendo contro altre tre macchine sulla statale 113.

Un incidente stradale che ha ulteriormente sconvolto l’uomo, già provato dal malessere. Immediato l’intervento del 118 chiamato dal figlio di Battaglia, che è morto durante il trasferimento al pronto soccorso non per le lievi ferite riportate nell’incidente ma presumibilmente a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

(foto di repertorio)