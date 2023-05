Il maltempo non lascia la Sicilia, domenica allerta rossa a Catania e Messina, arancione a Palermo

20/05/2023

Il maltempo, che imperversa ormai da circa una settimana in Sicilia, non vuole sapere di abbandonare l’Isola. Domani, domenica 21 maggio, alle porte dell’estate, nuova allerta meteo: arancione a Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, rossa in parte del Messinese, Catanese e anche Siracusano. Dunque, nuovo allarme di burrasca dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani.

Rimangono le limitazioni sulla Palermo-Catania

Riaperta la carreggiata in direzione Catania. Permane la chiusura della carreggiata in direzione Palermo. Per chi da Catania è diretto verso Palermo il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrere la SS121 sino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi o percorrere la SS117BIS, SS626 bivio Capodarso, SS640 bivio Imera.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sono oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco nella Sicilia orientale per danni causati dal maltempo con alberi pericolanti, dissesti statici e allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, Enna, Messina e Ragusa. E’ quanto si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco.

Rinviato il carnevale di Sciacca

A causa dell’allerta meteo con codice arancione diramata dalla Protezione civile, a Sciacca (Agrigento) è stato rinviato il primo dei 2 fine settimana del Carnevale in programma oggi e domani. La decisione è stata assunta dagli enti organizzatori, in accordo con le stesse maestranze, che negli ultimi giorni hanno assemblato i carri allegorici in concorso. L’inizio della manifestazione slitta dunque alla al prossimo weekend. I due giorni di manifestazione in programma oggi e domani verranno recuperati sabato 3 e domenica 4 giugno.

Le misure alle isole Eolie

Alla luce dell’emergenza mareggiate alle Eolie, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha attivato il Centro operativo comunale, in forma ridotta, per monitorare la situazione sul territorio e predisporre, tempestivamente, gli interventi necessari. Oltre alla chiusura al traffico, a Lipari, di diverse arterie costiere è stata disposta anche l’interdizione della viabilità nella zona porto dell’isola di Vulcano, investita dalla mareggiata che ha anche distrutto il cantiere per la realizzazione del nuovo approdo aliscafi e danneggiato la struttura esistente. Ricognizioni sono in corso su tutto il territorio comunale di Lipari e in quelli dei Comuni dell’isola di Salina.