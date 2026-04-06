Dopo il successo di “Neanche il tempo di piacersi” e “Non ci facciamo riconoscere” torna al Teatro Agricantus di Palermo, per l’ultimo atto della divertente trilogia che scandaglia i nuovi costumi e i rinnovati linguaggi della società, l’attore e commediografo Marco Falaguasta. Da giovedì 9 a domenica 12 aprile (e poi ancora dal 7 al 10 maggio) l’attore romano, volto noto anche del cinema e della fiction tv, torna in scena nel teatro diretto da Vito Meccio (tutte le sere alle ore 21, domenica alle ore 18, informazioni e prenotazioni al numero 091.309636) con “Il meglio di… noi”, nuovo spettacolo dallo sguardo impietoso e satirico, scritto a quattro mani dallo stesso Falaguasta e Alessandro Mancini.

Nei precedenti spettacoli Marco Falaguasta ha viaggiato, insieme al pubblico, in lungo e in largo negli anni 70, 80 e 90, fino ai giorni nostri. Ha rincontrato figure e circostanze iconiche di quegli anni: la maestra delle elementari, le prime esperienze sentimentali, il Ciao della Piaggio, l’impegno politico – tanto ingenuo quanto illusorio – e quella voglia di diventare grandi, animata da fantasia ed entusiasmo. La sua storia è quella di tutti noi: quelli cresciuti con le feste in casa del festeggiato e che oggi accompagnano i figli nei locali in cui suona un dj e il bar è free, ma che, soprattutto, puntano la sveglia alle 2 di notte per andarli a riprendere.

Marco Falaguasta

In un susseguirsi incalzante di battute divertenti, canzoni dal vivo e prese di coscienza, Marco Falaguasta interagisce continuamente con il pubblico, che entra subito in empatia con una storia in cui si rivede inevitabilmente, al quale ad un certo punto pone “la” domanda: come siamo arrivati ad essere quello che siamo oggi? Com’è potuto succedere che l’intelligenza artificiale abbia sostituito il bar e la piazza, e che le cialde abbiano rimpiazzato la moka? Tra musica e tante risate “Il meglio di … noi”, sintesi dei due spettacoli precedenti ma con un nuovo percorso pieno di riflessioni e divertimento, prova a dare delle risposte plausibili. Si replica da giovedì 7 a domenica 10 maggio.

Informazioni e prenotazioniBiglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636. Biglietti: € 22, biglietteria on-line https://agricantus.organizzatori.18tickets.it

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Artista: Marco Falaguasta

Prezzo: 22.00

Info:

L’attore e commediografo romano sarà in scena al Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio dal 9 al 12 aprile (e poi ancora dal 7 al 10 maggio) con l’ultimo atto della divertente trilogia con cui negli anni ha scandagliato nuovi costumi e rinnovati linguaggi

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

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