L'intervista

Il ministro per la Disabilità Erika Stefani in visita a Palermo. Questa mattina ha fatto tappa all’Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia dove ha incontrato alcune associazioni che operano a favore delle persone con disabilità e che organizzano attività laboratoriali. Poi il ministro Stefani farà visita all’Istituto dei Ciechi ‘Florio Salamone’ per poi incontrare i deputati, i consiglieri comunali e i consiglieri di circoscrizione della Lega nella sede della segreteria regionale del partito. La Stefani è accompagnata, tra gli altri, da Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale della Lega.

Pandemia e disabilità

Incontrare i territori e parlare con la gente è l’obiettivo del ministro che ha parlato anche di pandemia e disabilità. “Non accada più che le persone con disabilità si sentano abbandonate – ha detto nel corso di un’intervista -. Fin da subito abbiamo approntato delle misure, le prime misure emergenziali“.

Cosa riserva il futuro?

“In futuro servirà strutturare un sistema attraverso la riforma contenuta nel Pnnr – ha aggiunto – le risorse stanziate sono generose anche per il mondo della disabilità. Si tratta di circa 16 miliardi ma occorre ancora molto lavoro anche sul profilo del collocamento mirato. Ci sono dati sconfortanti da questo punto di vista e abbiamo aperto un dialogo col ministro Orlando per analizzare le problematiche”. Troppe differenze tra Nord e Sud. “Ci sono disomogeneità molto forti in Italia e bisogna lavorare con le regioni. Noi come governo dobbiamo stimolarle ad adottare tutte le misure opportune”.

Il programma del ministro a Palermo

Alle 15.30 il ministro visiterà la sede dell’Associazione “Crescere Insieme”, impegnata in progetti a sostegno del miglioramento della qualità della vita di anziani, giovani e bambini. Alle 17.30 concluderà la giornata a sede di Palazzo D’Aumale a Terrasini (Pa). Saranno presenti diverse associazioni che operano in città, tra cui l’Agsas, Associazione genitori soggetti autistici solidali, l’Associazione Autismo in Movimento, l’Associazione Raggio di Luce e ancora, Avo Associazione volontari ospedalieri onlus Sicilia, la Società Cooperativa Agri. Social.Tour, l’Associazione Next Nuovo Futuro e infine l’Associazione Malù Sport-Village. “Al Ministro rappresenteremo anche alcuni temi importanti che riguardano l’inserimento socio-lavorativo per le persone con disabilità – spiega Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale della Lega -. L’obiettivo è quello di proporre percorsi professionalizzanti che realizzino autonomia e capacità di gestione nei destinatari”, conclude Figuccia, primo firmatario di un disegno di legge.