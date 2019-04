La nuova apertura

Con la cultura si mangia. E in questo caso in senso letterale. A Sanlorenzo Mercato, a partire da martedì 16 aprile, nasce il nuovo Mondadori Bookstore, una grande libreria di ultima generazione con tanti servizi integrati e l’accesso allo sterminato catalogo editoriale di oltre 11 milioni di titoli, tra libri, film, musica e tanto altro. Accanto alle golosità delle botteghe, nasce quindi una nuova area di 150 mq, all’ingresso del Mercato, in cui si potranno trovare grandi classici della letteratura, i romanzi di ultima uscita, ma anche gialli, saggi e libri per l’infanzia. Si tratta della prima grande libreria nella zona ovest di Palermo, con un marchio leader della grande distribuzione nazionale.

Non solo libri, divisi per generi letterari e aree tematiche, ma anche una grande area ludico-didattica interamente dedicata ai bimbi e ai giovani lettori, dove si svolgeranno laboratori di lettura, racconti di fiabe e iniziative interattive dedicate a scuole e associazioni della città. Anche attraverso “Alunni in libreria, il programma di incontri rivolto alle classi delle scuole materne, elementari e medie con laboratori a carattere creativo ed educativo, sviluppati con il contributo di psicologi e specialisti di didattica. Si potranno anche ordinare e acquistare i libri di scuola, oltre alla cartoleria, i gadget e l’oggettistica di grandi marchi. Ma anche acquistare le prevendite di concerti e spettacoli grazie al servizio biglietteria.

La nuova libreria diventa anche teatro di un fitto calendario di eventi speciali e ospiti dal mondo dello spettacolo, della musica e della letteratura, con presentazioni e anteprime di libri e dischi, ma anche con i firma-copie e gli “instore” dei personaggi più amati del momento.

Si comincia con tre appuntamenti in programma: il 9 maggio arriva lo scrittore Luca Bianchini con il suo ultimo libro “So che un giorno tornerai” (Mondadori). L’autore, che ha scritto anche il bestseller “io che amo solo te” è anche conduttore su Rai Radiodue. Quello con Bianchini è il primo incontro della nuova serie “Aperitivi d’autore”, che unisce le novità in uscita presentate direttamente dagli autori alle golosità delle botteghe del Mercato in degustazione. Il 16 maggio invece arriva Frankie Hi NRG MC: con il suo primo libro “Faccio la mia cosa”, in uscita il 30 aprile per Mondadori, Il pioniere del rap italiano racconta per la prima volta la sua storia e quella della musica che più ha rivoluzionato la scena mondiale negli ultimi quarant’anni. Ma ci sarà spazio anche per i progetti musicali del territorio, grazie all’interlocuzione con i più attivi operatori culturali della città. Tra questi Indigo e 800A Records, che porteranno a Sanlorenzo Mercato presentazioni e showcase di artisti come Alessio Bondì, Fabrizio Cammarata, Paola Russo e tanti altri.

La nuova libreria nasce grazie alla sinergia tra Sanlorenzo Mercato e i librai Maurizio Iacona – precedentemente alla guida della Mondadori di via Ruggero Settimo – e Giuseppe Flaccovio, titolare della Flaccovio Mondadori Store al Centro Commerciale Forum. Dalla loro esperienza e con il progetto architettonico realizzato in collaborazione con Sanlorenzo Mercato, nasce quindi un bookstore alternativo, praticamente unico nel suo genere nel panorama delle librerie Mondadori sparse nel territorio italiano, che si integra perfettamente nell’atmosfera del Mercato: originali scaffali in legno realizzati in modo artigianale, insegne e arredamenti che richiamano i materiali grezzi che già compongono l’identità del luogo, ma anche collegamento diretto con la grande rete di distribuzione del primo gruppo editoriale italiano, tra i leader in Europa.