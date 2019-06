Lunedì a partire dalle 17.30 a Palermo

Lunedì dalle ore 17,30, cittadini, consiglieri comunali, parlamentari, assessori, personalità del mondo della cultura, della politica, dell’avvocatura, del giornalismo e dello spettacolo, marceranno per Radio Radicale, per il diritto umano alla conoscenza, per la tutela dell’informazione e della libera espressione, con il seguente slogan: “Noi donne e uomini diversi per storia, cultura e orientamento politico, in marcia per la vita di Radio Radicale”.

Un primo traguardo è stato raggiunto con la proposta di deroga delle attività a tutto il 2019, ma non è sufficiente. La marcia, promossa dal gruppo “Esistono i diritti”, partirà alle 17,30 da Palazzo delle Aquile, alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando, e arriverà a Palazzo dei Normanni dove il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché riceverà una delegazione del comitato “Esistono i diritti”.