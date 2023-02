PARTITO DEMOCRATICO

La Commissione regionale per il congresso, presieduta da Giovanni Bruno, ha proclamato i 35 componenti siciliani dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico, all’esito dei risultati delle primarie di domenica scorsa, che ha visto Elly Schlein prevalere su Stefano Bonaccini. Di seguito l’elenco (20 eletti della mozione Schlein e 15 della mozione Bonaccini) suddiviso per collegio e mozione.

Palermo: 9 seggi (voti validi: 10145)

Mozione Bonaccini: voti 3658 (4 eletti: 3 pieni + 1 di resto)

1) Giuseppe Lupo

2) Rosa Guida

3) Fabio Teresi

4) Giuliana Milone

Mozione Schlein: voti 6487 (5 eletti)

5) Maria Palma Albanese

6) Pietro Macaluso

7) Erika La Ragione

8)Vincenzo Fasone

9) Giada Silvia Di Maggio

Trapani-Agrigento: 6 seggi (voti validi: 12914)

Mozione Bonaccini: voti 6335 (3 eletti: 2 pieni+1 di resto)

1) Valentina Villabuona

2) Mario Castronovo

3) Eleonora Sciortino

Mozione Schlein. Voti 6579 (3 eletti)

4) Caterina Marino

5) Giovanni Picone

6) Mariolina Bono

Siracusa-Ragusa-Caltanissetta: 7 seggi (voti validi: 14023)

Mozione Bonaccini: voti 6826 (3 seggi)

1) Paola Gozzo

2) Giovanni Frasca

3) Maria Giovanna Zocco

Mozione Schlein: voti 7166 (4 eletti: 3 pieni + 1 di resto)

4) Fausto Terrana

5) Giusy Genovese

6) Giancarlo Triberio

7) Claudio Caizza

Catania: 7 seggi (voti validi: 9321)

Mozione Bonaccini: voti 3027 (2 eletti)

1) Ignazio Puglisi

2) Elisabetta Vanin

Mozione Schlein: voti 6294 (5 eletti: 4 pieni + 1 di resto)

3) Ersilia Saverino

4) Mirko Giacone

5) Maria Giulia Zappalà

6) Bruno Guzzardi

7) Rosalba Ferrino

Messina-Enna: 6 seggi (voti validi: 12412)

Mozione Bonaccini: voti 5357 (3 seggi: 2 pieni +1 di resto)

1) Carmelo Galipò

2) Valentina Martino

3) Domenico Scavuzzo

Mozione Schlein: voti 7055 (3 eletti)

4)Tiziana Dea Arena

5) Maurizio Zingales

6) Laura Giuffrida

Lupo: “Ora lavorare tutto insieme per il Pd”

“Ho sostenuto Stefano Bonaccini che ringrazio per il generoso impegno. Ha vinto Elly Schlein alla quale faccio i migliori auguri di buon lavoro per costruire l’alternativa alla destra. Spero che sappia esercitare la responsabilità di essere la segreteria di tutti e che tutti nel PD la riconoscano segretaria. Ringrazio chi ha votato Bonaccini consentendomi di essere eletto componente dell’Assemblea nazionale. Adesso è dovere di tutti lavorare insieme per rilanciare il PD e battere la destra!”. Lo scrive su Facebook, Giuseppe Lupo, eletto all’Assemblea Nazionale del Patrito Democratico.

