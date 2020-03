Racconta la caduta degli ideali dell'uomo

E’ in radio e disponibile sulle piattaforme streaming “Berlino”, il nuovo singolo del compositore e autore Giuseppe Anastasi, che anticipa il suo nuovo album di inediti di prossima uscita.

Con “Berlino” Anastasi torna indietro nel tempo, fino al mese di novembre del 1989, nel giorno in cui a Berlino cadde il Muro che divideva in due la città e il mondo intero, ma racconta una condizione estremamente attuale.

Il punto di vista è quello di un uomo, nostalgico idealista di sinistra, che vede cadere i suoi ideali insieme al muro, ma allo stesso tempo ritrova dall’altra parte la donna di cui è innamorato e dalla quale per tanto tempo è stato tenuto lontano.

È una canzone d’amore e tenerezza, che racconta di due persone che dopo tanto dolore nella separazione, riescono finalmente a tornare a guardarsi negli occhi e a guardare insieme verso un futuro migliore: mai come in questo periodo l’esigenza di un abbraccio e la vicinanza con i propri affetti sono esigenze di tutti e necessità manifeste.

«Berlino è una canzone d’amore, con un retrogusto politico – dichiara il cantautore – Insieme al muro cadono gli ideali del protagonista, i suoi principi filosofici. Aumenta la paura che l’avere diventi più importante dell’essere, che il consumismo si mangi l’anima delle persone. La consolazione più grande è l’amore, perché aldilà del muro c’è la donna che ha sempre amato “La canzone è stata scritta da me e da Valter Sacripanti, hanno suonato: Cristian Pratofiorito, Valter Sacripanti, Antonio Lusi, Elvys Damiano, Clemente Ferrari e David Pieralisi».

È online da oggi anche il video di “Berlino”, un’animazione a disegni creata da Wellington Giardina per Animundi, con la regia di Andrea Martini, che racconta per immagini le parole del brano

Giuseppe Anastasi è autore e compositore, nato a Palermo nel 1976. Durante la sua carriera artistica, ha scritto per Arisa, Noemi, Emma, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Tazenda, Mauro Ermanno Giovanardi, Francesco Baccini, Mietta, Alexia. Ha collaborato e collabora con Mogol, Lelio Luttazzi, Mauro Pagani, Cheope, Adriano Pennino, Tony Bungaro, Cesare Chiodo, Mario Lavezzi, Ferdinando Arnò, Maurizio Filardo, Federica Abbate, Amara. Nel 2006 è tra i vincitori di Musicultura e nel 2009 vince il suo primo Sanremo Giovani con la canzone “Sincerità”, interpretata dall’ex compagna Arisa, sempre in quella edizione la canzone vince anche il premio della critica “Mia Martini” ed il premio “sala stampa TV e radio”. Nel 2014, alla quarta partecipazione, vince il suo secondo Sanremo, sempre con Arisa, con la canzone “Controvento”, che registra due dischi di platino. Nel 2016 è la volta di “Guardando il cielo”, quinta partecipazione al festival dei fiori e disco d’oro.