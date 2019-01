La presentazione

Lo storico sipario del Teatro Massimo Giuseppe Sciuti ritorna al posto in cui l’avevano voluto il suo creatore, il pittore Giuseppe Sciuti, e gli architetti del Teatro Giovan Battista e Ernesto Basile. Il restauro è stato reso possibile dalla partnership del Teatro Massimo con Volotea,che ha finanziato i lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo. Da

domani, in occasione della prima della stagione 2019 con Turandot di Puccini, il sipario tornerà ad accogliere il pubblico in occasione di ogni spettacolo così come era avvenuto dall’inaugurazione nel 1897 fino alla chiusura del 1974.

Il sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato “la grande emozione di rivedere questo sipario, emozione che credo accompagna tutti i presenti, si unisce a un grazie, in particolare ai laboratori di Brancaccio. Questo sipario è una sfida al tempo, un segnale straordinario di esaltazione della bellezza, punto di incontro tra etica ed estetica”.

Per il sovrintendente Francesco Giambrone “il restauro è frutto di collaborazioni che sfatano dei luoghi comuni: primo luogo comune è quello della mancanza di collaborazione tra le istituzioni pubbliche, perché con la Soprintendenza si è sviluppata una collaborazione stretta ed efficace; secondo luogo comune è quello che al Sud sia impossibile trovare finanziamenti privati; terzo luogo comune è che non sia possibile spendere velocemente, bene e in maniera concreta e manageriale i fondi”.

“Rivedere nel boccascena del Teatro Massimo il sipario con i colori così intensi e brillanti è davvero emozionante – ha affermato Lázaro Ros, Co-Fondatore e Direttore Generale di Volotea. – Siamo felici di riconsegnare alla città un pezzo importante del suo patrimonio artistico e culturale”.