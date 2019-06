L'atleta palermitano è un vigile del fuoco

Il palermitano Salvatore Severino si aggiudica la categoria assoluta di body building e fitness ai campionati di Rimini. In questi giorni come da tradizione la città romagnola si trasforma in “Capitale dello sport”.

A Rimini si svolgono i campionati italiani di body building e fitness di una delle federazione più prestigiose circuito IFBB. A vincere la categoria assoluta di body building e fitness è stato il palermitano Salvatore Severino.

Severino, insieme al suo coach Giuseppe Romano, si è aggiudicato la categoria unica body building ed stato nominato campione italiano. Salvatore Severino che di professione fa il vigile del fuoco sogna un giorno di portare un evento importante proprio nella sua Palermo.