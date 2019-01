Il Palermo Calcio Popolare trova il suo terzo pareggio consecutivo. I ragazzi di Troìa ancora una volta escono dal campo con un pari dal sapore decisamente amaro. Nel derby palermitano contro il Resuttana San Lorenzo i verderosanero non fanno bottino pieno e ora la seconda posizione, a lungo occupata nel girone d’andata, si allontana.

Il primo tempo è tutto a tinte verderosanero con Petrolà che colpisce una traversa e al 45′ sfrutta un rigore procurato con grande abilità da D’Amico. Battuta forte che non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa è sempre il “Genio” a dominare in lungo e in largo e a rendersi pericoloso con il solito Petrolà. Poi l’episodio che non ti aspetti: su cross di Camilleri, Zerbo stacca di testa e regala il pari alla formazione allenata da Fabrizio Costanzo.

Si va così verso un pareggio che non può certo accontentare i giocatori del Calcio Popolare ancora in pareggio. Ma indifferentemente dal risultato, i sostenitori della squadra non hanno smesso per un secondo di cantare, in pieno stile “Genio” i tifosi presenti dal primo fino all’ultimo minuto hanno trasmesso la propria passione ai giocatori in campo e a tutto lo staff.

Appuntamento per domenica prossima alle 14:30 sul campo dei cantieri navali per la sfida contro il Fulgatore, uno scontro diretto playoff che i palermitani non potranno sbagliare per continuare a cullare il sogno promozione. Se il primo posto sembra ormai irraggiungibile vista la condizione strepitosa dello Sciacca, per Troìa e i suoi ragazzi sarà fondamentale centrare il piazzamento finale più alto possibile per tutti i vantaggi del caso in previsione playoff.