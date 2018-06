Il Palermo resta in serie B e il Frosinone accede alla massima serie. Il giudice sportivo Emilio Battaglia ha emesso il suo verdetto omologando il 2-0 finale di Frosinone – Palermo e rigettando il ricorso dei rosanero.

Per il lancio dei palloni in campo considerato comportamento antisportivo, però, il giudice ha multato il Frosinone di 25 mila euro ed ha disposto che le prime due gare casalinghe si giocheranno a porte chiuse.

Per il giudice sportivo i due episodi, però, anche se sanzionabili e sanzionati, non sono tali da invalidare il risultato e concedere lo 0-.3 a tavolino richiesto nel ricorso del Palermo. Non ci sarebbe causa – effetto diretta fra il lancio dei palloni e il risultato dell’incontro.

Il Palermo calcio spera, adesso, in un altro pronunciamento: quello riguardante la gara Parma-Spezia che vede il concreto rischio di penalizzazione per il parma cosa questa che comporterebbe il ripescaggio dei rosanero

