E’ scandalo a Parma per la partita con lo Spezia che mette a rischio la promozione con consenguente ripescaggio per il Palermo.

Nel mirino del giudice sportivo sono finiti i messaggi Whatsapp inviati dai calciatori del Parma a quelli dello Spezia: Sembrava vicina l’archiviazione della vicenda ma adesso la situazione si è completamente ribaltata, secondo quanto scrive Calcioweb i deferimenti scatteranno entro le prossime 48 ore, due le possibilità: la slealtà sportiva oppure il gravissimo illecito sportivo, solo tentato perchè i calciatori De Col e Masi hanno ‘denunciato’ il fatto. Calaiò e Ceravolo adesso rischiano una squalifica pesantissima mentre il Parma rischia seriamente una sanzione che nel caso verrà scontata nel campionato appena concluso.

Il Parma ha chiuso il campionato con lo stesso punteggio del Frosinone, la squadra di Longo ha però conquistato la promozione attraverso i playoff contro il Palermo, in una partita contestatissima e sotto la lente di ingrandimento e il cui risultato non è stato ancora omologato.

A beneficiare di una eventuale sanzione, dunque, sarebbe il Palermo che ha concluso la stagione al quarto posto ed è stato eliminato ai playoff proprio in finale dal Frosinone. Si profila dunque uno scenario clamoroso, Parma in B e Palermo in A, pesante squalifica per Calaiò e Ceravolo.