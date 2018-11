In occasione del 118esimo compleanno del Palermo, sono già diversi i giocatori che hanno postato sui social gli auguri alla società rosanero. Da Rispoli a Pirrello, passando per Santoro, Nestorovski e due amati ex: Luca Rigoni e Igor Coronado.

Il centrocampista del Parma, non dimentica l’esperienza in Sicilia e commenta anche con un – sono orgoglioso di averne fatto parte -.