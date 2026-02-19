E’ il sindaco Roberto Lagalla il componente più “ricco” della giunta comunale di Palermo. E’ quanto emerge dai dati pubblicati sul sito web del Comune di Palermo, che riporta le dichiarazioni dei redditi effettuate nel 2025 e che quindi si riferiscono all’anno d’imposta 2024.

Prendendo in esame i redditi complessivi il sindaco ha dichiarato 304 mila euro, seguito dall’assessore al Centro storico Maurizio Carta che riporta 200.208 euro. Al terzo posto il titolare delle Attività produttive Giuliano Forzinetti con 170.658.

Seguono l’assessore al Verde Pietro Alongi con 145.816 euro, quello all’Istruzione Aristide Tamajo con 137.233 e il responsabile del Turismo Alessandro Anello con 134.639. Il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, ha dichiarato 128.888 euro, l’assessore al Personale Dario Falzone 110.839 euro, l’assessore all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli 108.020 euro.

Il titolare dei Lavori pubblici, Totò Orlando, arriva a 107.640 euro, l’assessore al Bilancio Brigida Alaimo a 101.140. In questa classifica non compare l’assessore al Sociale, Mimma Calabrò, nominata solo a maggio del 2025.