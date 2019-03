Ad aprile tre giorni di manifestazioni

Anche la sede del Partito Democratico siciliano espone la bandiera dell’Europa. Lo annuncia sui social il segretario regionale dem Davide Faraone. “Da oggi, come in tutta Italia – scrive -, anche in via Bentivegna esponiamo la bandiera dell’Europa per una nuova primavera, e chiediamo a tutti i circoli del Pd in Sicilia e a tutti i cittadini di fare altrettanto”.

Il Pd si prepara per presentare una lista in vista delle elezioni europee. La questione è stata affrontata nel corso della riunione dei segretari regionali del Pd convocata da Nicola Zingaretti in cui sono state discusse le iniziative in vista delle consultazioni elettorali. Il nodo più grosso è la scelta delle candidature e la creazione di una lista forte, che secondo Faraone, sarà di impianto europeista nelle Isole, con candidature dei territori e con forti personalità della società civile.

Il segretario ha anche annunciato per il mese di aprile una grande mobilitazione del Pd. “In particolare – scrive Faraone – il 5, 6 e 7 aprile, su proposta del segretario nazionale, scenderemo nelle strade e nelle piazze dei comuni della Sicilia per avviare una campagna di mobilitazione del Pd per l’Europa, contro un governo che sta portando l’Italia in recessione”. Una tre giorni che sarà anche l’occasione dell’avvio della campagna di tesseramento 2019. “Nei prossimi giorni – aggiunge – incontrerò i segretari provinciali e i parlamentari dem per organizzare, così come abbiamo stabilito ieri nella riunione dei segretari regionali del Pd convocata da Nicola Zingaretti, iniziative in vista delle elezioni europee. Una riunione, quella di ieri, che si è svolta in un clima molto positivo e unitario”.