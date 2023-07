Il piano del Comune

In occasione del 399° Festino di Santa Rosalia, nelle aree interessate dalle manifestazioni (Cassaro – Foro Italico), Rap ha disposto delle attività propedeutiche e prevede di attivare gli interventi di pulizia post evento già a partire dalle ore 4 del mattino di sabato 15 luglio.

Il piano

Preventivamente saranno impiegati una trentina di operatori. A seguire, considerando le attività che comprenderanno anche altre aree, gli interventi di pulizia vedranno in campo non meno di sessanta operatori.

Nello specifico si informa che l’area afferente alla Raccolta Differenziata posizionerà entro la mattina di oggi 14 luglio, un centinaio di carrellati per il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza partecipante all’evento per limitare, al massimo, l’abbandono di cartacce e quant’altro su strada, al fine di accelerare le attività di pulizia per restituire quanto prima le strade pulite al traffico veicolare e pedonale.

Le vie coinvolte

Le vie coinvolte dalla distribuzione dei contenitori sono: via Lincoln (tra via Rao e via Foro Umberto I), via Roma (tra discesa dei Giudici e piazza San Domenico), Foro Umberto I; piazza Kalsa angolo Foro Umberto I, piazza Kalsa angolo via Cervello, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, piazza Marina, piazza Santo Spirito; in corso Vittorio Emanuele a seconda le esigenze.

Dalle ore 14 di oggi, 14 luglio, saranno schierate 7 squadre di cui: 2 che costantemente e ciclicamente effettueranno lo svuotamento dei carrellati (finché sarà possibile il transito); 3 che saranno dedicate allo spazzamento di tutto il percorso pedonale dove si svolgerà la manifestazione; altre 2 squadre che saranno dedicate alla rimozione degli ingombranti abbandonati nonché per intervenire “a chiamata” su richiesta degli organi di polizia. Non mancheranno i presidi nelle vicinanze delle aree pedonali in via Antonio Ugo e a via Patti (presso Castello a Mare) dove stazioneranno dei mezzi di grossa dimensione per i relativi travasi dei rifiuti dai mezzi piccoli satellitari a mezzi più grandi) o presso Foro Umberto I, angolo via Lincoln.

Questo ultimo presidio sarà dedicato allo svuotamento dei carrellati su strada e entrerà in azione già dalle primissime ore del mattino di domani 15 Luglio.

Gli itinerari

Per i restanti itinerari, al di fuori del centro storico, la dirigenza Rap sta provvedendo all’emissione di opportuni ordini di servizio per garantire, visto che trattasi di giorno festivo, il massimo del personale possibile di raccolta e di spazzamento.

L’obiettivo prefissato dal management è quello di riconsegnare ai palermitani le vie coinvolte dal Festino pulite già dalle prime ore del mattino.

In questi giorni l’azienda sta lavorando, oltre che sulle attività da mettere in campo per il Festino, anche su una nuova riorganizzazione dei servizi afferenti allo spazzamento, svuotamento cestini e lavaggio strade che partirà la prossima settimana, con priorità e maggiore attenzione alle borgate marinare di Sferracavallo e Mondello, al centro storico e ad alcuni quartieri periferici bisognevoli di interventi mirati contro il degrado.

A tale scopo il presidente Giuseppe Todaro ha avocato a sé, per essere diretto dallo staff di presidenza, l’area igiene del suolo.

Ieri è stata convocata una prima riunione conoscitiva e consultiva con i responsabili di tutte le sedi operative periferiche affinché già da lunedì prossimo possano essere avviati i primi correttivi all’organizzazione, e si possano programmare energiche ed efficaci azioni secondo le direttive fornite dal Sindaco. Tutto ciò con il preciso obiettivo di intervenire con maggiore frequenza e personale dedicato sia nel centro storico che nelle borgate marinare nella considerazione del notevole afflusso turistico atteso in questo periodo estivo.

“Mi preme sottolineare – spiega il presidente della RAP Giuseppe Todaro – il grande sforzo che, ancora una volta, RAP sta assicurando alla città nonostante il difficile momento legato alla mancanza di risorse umane e strumentali. Ciò nonostante, ho trovato conforto nella disponibilità del personale e dei sindacati: non ci tireremo indietro condividendo in pieno gli obiettivi e le richieste formulate dal Sindaco che, in merito, ha avviato un tavolo tecnico di coordinamento con diversi attori in cui RAP sarà presente e attiva”.

