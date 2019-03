l'1 aprile al teatro politeama garibaldi di palermo

Lunedì 1 aprile, alle 17.15, il duo Monica Leone – Michele Campanella per la stagione concertistica 2019 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica. Sul palco del Politeama Garibaldi di Palermo il duo pianistico eseguirà musiche di Schubert, Mendelssohn, Rachmaninov, brani in cui si fondono classicismo e romanticismo.

Proprio a Palermo Campanella debuttò nel 1966 con gli Amici della Musica: “Il capoluogo siciliano è stato uno delle prime città ad accogliermi – spiega il pianista – e nel corso dei decenni mi ha sempre circondato di affetto. In questa occasione suono accanto a mia moglie, Monica Leone, in un programma in cui si affiancano classicismo e romanticismo, la grande forma e un delizioso virtuosismo”.

Il duo pianistico formato da Monica Leone e Michele Campanella non ha una data di nascita ufficiale, ma è il naturale sviluppo della consuetudine a suonare insieme tra insegnante e studente prima, tra partner nella musica e nella vita poi. Il frutto di una mentalità e di un approccio al pianoforte condivisi dalle origini, essendo entrambi cresciuti, in diversi momenti, nella scuola di Vincenzo Vitale. Il repertorio in continua espansione comprende musiche a quattro mani e a due pianoforti e spazia da Bach a Bartok.

Tra i progetti in via di realizzazione del duo, l’integrale della musica di Schubert a quattro mani in un cd. Numerose, poi, le presenze: dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma all’Opera House di Sydney, dal Coliseum di Buenos Aires a Pechino, Shanghai e Canton alla Settimana Musicale Senese e alla Sagra Umbra a Perugia, dal Teatro San Carlo di Napoli all’Orchestra della Toscana a Firenze, dall’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto all’Orchestra dei Pomeriggi Musicali a Milano, fino all’Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma, al Teatro Massimo di Palermo, al Rossini

Opera Festival, ad Auckland in Nuova Zelanda, a Melbourne e Brisbane in Australia.