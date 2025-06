Nato nel 2020 è stata una intuizione musicale del Dj Mauriziotto, ispirato da generi musicali come “almapiano, il kuduro e afrobeat”, riproporre in versione contemporanea la musica Afro House, soulful, afro deep, diventata oggi un fenomeno musicale diffusa a livello internazionale, popolare nelle discoteche e club di tutto il mondo.

Mauriziotto nel 2000 propose questo progetto con un Dj set sunset nei club e resort Siciliani. Al tempo era l’unico Dj nel sud Italia a proponendo i suoi Dj set sunset su youtube e nelle piattaforme social. Da li l’interessamento dei tanti club e resort che offrivano ai propri clienti ottimi aperitivi accompagnati dal Dj set di mauriziotto e il suo genere musicale che nasce dalla fusione della deep house con elementi musicali e ritmici della cultura africana, ritmi afro, cori africani, percussioni, tamburi, pianoforte, sax, con un pizzico di elettronica, da qui le tracce afro house che riesce a coinvolgere la platea creando una atmosfera calda e subliminale.

Afrostatic in questi anni si avvalse di interessanti collaborazioni nelle produzioni discografiche come Platform Palermo (Callea e Lento) SjS Records di Milano (Samuele Sartini) Spotify, youtube.

Mauriziotto Dj, icona degli anni 90, artista con 30 anni di esperienza, ideatore e conduttore della trasmissione televisiva “Tivù Tivù”, grande successo televisivo a livello Regionale e Nazionale. Dalla passione per la musica, durante il suo percorso professionale, è stato protagonista per 20 anni della manifestazione internazionale “Windsurf World Festival “1999 poi diventato “World Festival on the beach” a cura dell’Albaria club di Mondello. Mauriziotto era il Direttore Artistico e conduttore degli spettacoli che si svolgevano sul palco collocato sulla spiaggia di Mondello, protagonisti del palco numerosi artisti di livello internazionale ad esibirsi davanti ad una platea numerosissima.

Ma è stato anche Direttore Artistico e Dj di Villa Florio (Arenella) con la Famiglia Paladino. Per 10 anni la discoteca Florio ha creato feste mozzafiato con importanti collaborazioni e gemellaggi una tra tutte con il billionaire di Porto Cervo. Poi ci furono gli anni del Sea Club di Terrasini, con Vittorio Orlando, anni di grande musica e feste. Infine Direttore Artistico del Movid@ club di Carini dove Mauriziotto portò in consolle i migliori Dj’s del panorama clubbing internazionale.

Oggi mauriziotto, dopo cinque anni dallanascita di “afrostatic”, gode di diverse gratificazioni a livello europeo integrando al genere musicale arte, cultura, buon gusto, riproponendo sicuramente un fenomeno musicale oggi esempio per tanti Dj’sche si cimentano dietro alle consolle e si vestono da Dj super star.

In programma tanti appuntamenti con afrostatic per questa estate 2025 con Dj set e produzioni.