Mercoledì 25 alle ore 17,30 il Psi siciliano si riunisce nei locali della Scuola Keynes in Via Marchese Ugo n° 6 in un convegno dal titolo “Avanti per l’Italia, con all’ordine del giorno la costruzione di un alternativa di governo alle destre in vista dei prossimi appuntamenti elettorali del 2027 a livello nazionale, regionale e amministrativo soprattutto alla luce della sconfitta al referendum costituzionale sulla giustizia del Governo Meloni.

Interverrà il Vice Segretario Nazionale, On.Antonino Oddo

Luogo: Scuola Keynes, Via Marchese Ugo , 6

Tipo evento: Convegno

Ora: 17:30

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