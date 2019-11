Domani 28 novembre

Si chiama “Indipendenza” l’ultimo saggio di Luigi Sturniolo che sarà presentato domani 28 novembre alle ore 17 nei locali di Palazzo delle Aquile (aula Rostagno).

Al dibattito interverranno l’autore e Gabriella Palermo, dottoranda in Scienze della cultura (Università di Palermo). Il libro, edito da Nulla Die, è un tentativo di indicare nuovi orizzonti che superino le logiche della politica odierna che ha prodotto storture e aberrazioni.

“Nominare è atto politico – recita la quarta di copertina del saggio-. Ogni idea di trasformazione sociale crea le proprie parole. Intorno alle parole fondamentali si costruisce un pensiero. Le azioni si collocano dentro un orizzonte di senso e questo è descritto attraverso un lessico che le racconta.

Il conflitto, modalità ineludibile attraverso la quale si afferma un mondo che emerge oltre l’esistente, si inscrive in un corso politico nuovo a partire da parole nuove.” E indipendenza è parola nuova. Nuova e diversa da autonomia. Indipendenza è emancipazione dalla politica, quando questa è il mercato dei partiti, la corsa dei politici (al Sud veri e propri ascari) ad affermarsi per esistere dentro quel mondo separato nel quale tutti dicono la stessa cosa, ma nonostante questo urlano, confliggono senza esclusione di colpi, si minacciano reciprocamente.

Indipendenza è parola nuova perché tutto intorno si parlano politiche subalterne a dettati economici, norme, narrazioni che insistono sui territori e li irretiscono in una rete di obblighi che li imprigionano. I territori sono dipendenti fintanto che non decidono, volontariamente, di non esserlo più, finché non inventano le parole e le istituzioni per non esserlo più. L’indipendentismo che viene è il luogo del conflitto e della politica.