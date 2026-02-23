L’Accademia Siculo-Normanna ha organizzato un convegno di studi sul tema “Il senatore Calcedonio Inghilleri e la Monreale del suo tempo”, che si terrà mercoledì 25 febbraio, con inizio programmato per le 17, nei locali della “Casa della Cultura Santa Caterina” di corso Pietro Novelli, a Monreale.

La presentazione dell’evento, che si svolge con il patrocinio del Senato della Repubblica, sarà a cura del docente universitario Antonello Velez, mentre la relazione sarà tenuta dalla storica e saggista Amelia Crisantino; il giornalista Nicola Giacopelli farà da moderatore. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, è prevista la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi.





«In collaborazione con la Pro Loco di Monreale, abbiamo voluto promuovere questa iniziativa – dichiara la presidente dell’Accademia, Chiara Giacopelli – per ricordare, esattamente nel giorno in cui ricorre il centenario della sua scomparsa, la figura e l’attività parlamentare del senatore Inghilleri, che è considerato, tra l’altro, uno dei più autorevoli e stimati giuristi italiani dell’Ottocento».

In occasione del convegno, sarà conferito il diploma “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna allo scrittore francese Gilles Del Pappas, figura di spicco della letteratura “noir” contemporanea.

Luogo: Casa della Cultura Santa Caterina, Corso Pietro Novelli, 5, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 17:00

