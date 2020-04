Ha deciso di riaprire i cancelli del cimitero della sua Cefalù Rosario Lapunzina e lo ha fatto emanando un’ordinanza il primo cittadino cefaludese. In una nota diffusa attraverso il proprio profilo Facebook il sindaco ha informato i propri concittadini

“Desidero informarvi che nel quadro dei nuovi provvedimenti in materia di contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus e nella consapevolezza che il rispetto per i defunti è valore fondate della nostra comunità, ho firmato una Ordinanza con la quale da domani, 23 aprile 2020, si dispone la riapertura del cimitero comunale con nuovi orari e nuove modalità di visita per tutta la durata delle misure di contenimento del Covid19, previste dal Governo nazionale e dal Presidente della Regione – si legge nel post sul social network – pertanto, da domani 23 aprile 2020 il cimitero sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Resterà chiuso la domenica e nei festivi.

I cittadini che si recheranno presso il cimitero,(una sola persona) come pure il personale addetto, avranno l’obbligo di indossare la mascherina di protezione e rispettare la misura del distanziamento sociale di almeno 1 metro”.