Tennis

Arriva la sconfitta per Marco Cecchinato al Roland Garros. Il sogno del palermitano si ferma in semifinale a Parigi. Una sconfitta contro l’austriaco Dominic Thiem in tre set.

Questi i punteggi: 7-5, 7-6, 6-1 il punteggio finale.

L’austriaco, attuale numero 8 al mondo e testa di serie numero 7 a Parigi, andando in finale incontrerà il vincente tra Nadal e Del Potro.