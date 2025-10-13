Un incendio doloso, lo scorso aprile, ha cercato di spegnere un sogno. Ha devastato uno spazio che, nel cuore di Palermo, era diventato rifugio di crescita, sorrisi e fiducia. Quel luogo, confiscato alla mafia e affidato anni fa all’associazione Sottomarino dal Comune, rappresentava un simbolo vivo di rinascita e legalità. Ma se le fiamme hanno distrutto muri e arredi, non sono riuscite a bruciare la solidarietà.





Per questo, il Moto Club La Fratellanza ha deciso di accendere i motori e il cuore della città, organizzando una giornata speciale dedicata alla speranza e all’inclusione. Domenica 26 ottobre, alle ore 10:00, nel piazzale del Forum di Palermo, motociclisti e cittadini si ritroveranno per sostenere la ricostruzione di questo spazio prezioso, offrendo un momento di festa alle famiglie di bambini e ragazzi con autismo e disabilità intellettiva.

Durante l’evento, gratuito e aperto a tutti — motociclisti e non — saranno distribuiti gadget, offerti giri in moto per i più piccoli, e servito un rinfresco dedicato ai bambini. Sarà un’occasione per ritrovarsi, sorridere e dimostrare che la comunità sa reagire, unita, contro ogni tentativo di distruzione.





Un messaggio forte e chiaro

Con questa iniziativa, il Moto Club La Fratellanza vuole lanciare un messaggio chiaro: la rinascita è più forte delle fiamme. E Palermo, ancora una volta, sceglie di stare dalla parte della legalità, dell’inclusione e della speranza.

Luogo: Centro commerciale Forum , Centro Commerciale Forum, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Prezzo: 0.00

