L’evento si è svolto allo Sporting Village di Palermo

L’Asd Il Sottomarino ha vinto la prima edizione Coppa Sicilia di nuoto Fisdir che si è disputata allo Sporting Village di Palermo.

La manifestazione è stata organizzata dalle Asd Delfini Blu, Il Sottomarino e Radiosa con la collaborazione del comitato regionale Sicilia dell’Endas su mandato della delegazione regionale Fisdir di Sicilia. L’evento ha coinvolto gli atleti promozionali, gli agonisti e C21 (sindrome di Down).

Il Sottomarino ha preceduto i Delfini Blu ed il Telimar

La compagine de Il Sottomarino, guidata dal tecnico Giulio Polidoro, ha totalizzato 2482 punti. Ad occupare, rispettivamente, il secondo ed il terzo gradino del podio sono state le compagini dei Delfini Blu con 2154 punti totali e del Telimar con 468 punti. “Non smettere mai di sognare, credere, lavorare per realizzare i tuoi sogni – scrive sul suo profilo Facebook Giulio Polidoro a caldo nel post-gara – perché lo dobbiamo ai ragazzi che si allenano e si battono in gara, lo dobbiamo ai genitori che fanno sacrifici per accompagnarli ovunque e lo dobbiamo a noi stessi per continuare a sognare e costruire realtà per i nostri ragazzi”.

I risultati

Per quanto riguarda le singole batterie e le relative prestazioni individuali, sui 25 Stile Promo Maschili, la triade che ha concluso in testa è stata quella formata da Alessio Casalicchio (Delfini Blu – 18”4), Pietro Lo Sicco (Vivi Sano Sport – 20”6) e Danilo Lucchese (Il Sottomarino – 16”2), mentre per la stessa batteria femminile ha visto ai primi tre posti, rispettivamente, Valeria Capizzi (Delfini Blu – 39”3), Maria Sofia Ingrassia (Telimar Palermo – 39”5) e Chiara Menozzi (Delfini Blu – 48”9).

Per quanto riguarda i 25 Rana Promo Maschili ad ottenere i migliori risultati sono stati Emanuele Compagno (Delfini Blu – 23″4), Gaetano Tutone (Vivi Sano Sport 23″6) e Antonio Di Paola (Delfini Blu – 26″2), mentre sul fronte femminile Teresa Lo Giudice (Tma Group), unica partecipante della sua batteria, ha fermato il crono a 41”7.

Sui 25 Farfalla Promo Maschili ad occupare i primi tre posti sono stati, Cristian Purpi (Il Sottomarino – 19″6), Fabrizio Bonanno (Il Sottomarino – 20″2) e Pietro Lo Sicco (Vivi Sano Sport 20″8), mentre nei 25 Dorso Promo femminili sono state Ambra Lucania (Asd Sport21 – 37″1), Chiara Menozzi (Delfini Blu – 38″9) e Maria Sofia Ingrassia (Telimar – 41″0).

Sul versante maschile dei 25 Dorso Promo, primi tre posti per Alessio Casalicchio (Delfini Blu – 18″7), Danilo Lucchese (Il Sottomarino – 20″4) e Giulio Maria Virzì (Il Sottomarino – 23″7), mentre sui 50 Stile C21 Misti è stata la triade TeliMar formata da Chiara Siragusa (1’01″1), Debora Pellicanò (1’14″5) e Salvatore Agnello (34″9).

I 50 Stile Open Maschili hanno visto in testa Eros Negro (Delfini Blu Asd – 28″8) seguito dal compagno di squadra Davide Ramondo (31″5) e Davide Giglio (Il Sottomarino Asd – 34″0), mentre i 50 Rana C21 Maschili hanno visto nei primi tre posti Salvatore Agnello (Telimar – 48″2), Damiano F. Leonardi (Il Sottomarino – 59″1) e Giuseppe Di Marzo (Telimar – 1’05″7). I 50 metri Rana Open Maschili accorpati ai 50 rana C21 femminili hanno visto protagonisti Chiara Siragusa (Telimar – 1’13″9) e i “delfini” Eros Negro (41″9) e Davide Ramondo (45″5), mentre i 50 Farfalla C21 Maschili hanno visto la triade Salvatore Agnello (Telimar – 41″9), Davide Migliore (Special Boys – 48″7) e Filippo Talluto (Telimar – 51″3).

E ancora, i 50 Farfalla Open Misti hanno visto la triade Debora Pellicanò (Telimar – 1’17″9), Davide Giglio (Il Sottomarino – 39″8) e Nicolò Bonsignore (Delfini Blu – 40″0), i 50 Dorso Open Maschili, invece, i “delfini” Eros Negro (36″8), Davide Ramondo (37″2) e Nicolò Bonsignore (43″8) e, infine, i 50 Dorso C21 Maschili Paolo Pecoraro (Asd Sport21 – 1’00″5), Salvatore Leone (Telimar – 1’03″6) e Davide Migliore (Special Boys – 1’04″2).