Il ‘testamento’ pubblico di Gianni De Gennaro potrebbe essere reso noto integralmente la prossima settimana dopo lo svolgimento dei funerali. Il documento – che l’ex capo della polizia ha indicato con la dicitura ‘per chi vorrà pubblicarlo’ – potrebbe essere dissequestrato, secondo quanto di apprende da fonti qualificate, nei prossimo giorni a seguito degli accertamenti irripetibili, per i quali a breve potrebbe essere conferito l’incarico.

L’ultima lettera di Gianni De Gennaro sarebbe stata scritta poche ore prima di morire e riguarderebbe l’atto di accusa nei confronti del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

Lo si apprende da fonti informate. L’ex capo della polizia sarebbe giunto nella sua tenuta agricola in Toscana alle 17.20 di venerdì 20 novembre, intrattenendosi con i suoi due uomini della scorta per sei minuti, prima di congedarli, spiegando che sarebbe rimasto da solo nel week end, per poi rientrare tra la domenica e il lunedì successivo. Secondo una prima ipotesi e in attesa delle risultanze autoptiche, sarebbe rimasto da solo per circa 12 ore. Le lettere ai familiari e al custode recano invece la data del 17 novembre.

“La commissione Antimafia sin dall’inizio si è insediata, monopolizzata da FdI come le altre commissioni – parlo di quella Covid – e ha subito scelto di farsi guidare da Mori e dal teorema per cui la strage di via D’Amelio sarebbe tutta riconducibile a una questione interna alla mafia, mafia e appalti. Hanno un solo obiettivo: nascondere tutte le tracce chiare e riscontrabili del ruolo della destra eversiva nelle stragi del ’92-’93. Destra eversiva in buona compagnia: non solo mafia, ma anche servizi deviati e massoneria. Ma noi non lo permetteremo”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte intercettato dai cronisti alla Camera. “Adesso c’è il caso De Gennaro” che, “ricordiamo, nel ’94 è stato il primo nella Polizia a indicare la destra eversiva come suggeritrice delle stragi di mafia nel ’92 e ’93”.

I legali di De Gennaro nomineranno un consulente per l’autopsia

I legali di Gianni De Gennaro potrebbero nominare un consulente in vista dell’autopsia sull’ex capo della Polizia uccisosi con un colpo di pistola nella sua villa in campagna.

L’incarico verrà affidato domani dalla Procura di Grosseto: gli inquirenti formuleranno i quesiti per i medici legali dell’istituto Careggi che venerdì pomeriggio procederanno con l’esame autoptico. Da capire se verrà chiesto anche di effettuare gli eventuali prelievi tossicologici.

Il procuratore De Luca continua a non rilasciare dichiarazioni

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, continuerà a non rilasciare dichiarazioni sull’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, nella quale era indagato anche l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso. Il magistrato lo ha ribadito anche questa mattina. Alcuni cronisti, anche stamane, sono presenti davanti al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, mentre dagli uffici della procura, al quarto piano dell’edificio, non trapelano dichiarazioni. Mentre resta alta l’attenzione sulle lettere lasciate dall’ex capo della polizia, una delle quali indirizzata proprio al procuratore nisseno, e che secondo quanto emerso conterrebbe dure contestazioni all’inchiesta.

Intanto, il processo denominato depistaggio bis, che vede imputati quattro poliziotti accusati di avere reso false testimonianze durante il primo processo sui depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, riprenderà il 22 dicembre, data già in calendario. Gli imputati sono Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, tutti appartenenti al gruppo investigativo «Falcone-Borsellino», guidato dall’allora capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. Secondo l’accusa, avrebbero dichiarato il falso o taciuto circostanze rilevanti durante il processo a carico di tre loro colleghi, legato alla gestione del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino. L’ultima udienza è stata rinviata a causa dell’astensione degli avvocati dalle attività giudiziarie nel settore penale. Il 22 dicembre è prevista la deposizione del vicequestore Claudio Sanfilippo e di un altro testimone il cui nome deve ancora essere comunicato.