Vertice Comune-Coni regionale, in arrivo anche la consulta dello Sport

Regolamento impianti sportivi comunali e Consulta dello sport. Questi gli argomenti principali dell’incontro odierno a Palazzo delle Aquile tra l’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia, i presidenti della V e della VI Commissione Salvo Alotta e Ottavio Zacco ed il presidente regionale del Coni Sergio D’Antoni.

Si è fatto il punto sulla situazione dell’impiantistica sportiva palermitana che non splende, leggasi in primis la situazione della Piscina Olimpica di viale del Fante, “malato grave” con apertura a singhiozzo ed inagibilità della tribuna della vasca interna. Un impianto che rischia la chiusura.

Lavori in corso ancora al Velodromo Paolo Borsellino che sta per riaprire i battenti ma non per il ciclismo, mentre da recuperare il Palazzetto dello Sport di viale dell’Olimpo. Con un Diamante di baseball che da anni non brilla più ed è sempre più in decadenza.

Inoltre c’è lo stadio Renzo Barbera che ha bisogno di una ristrutturazione importante anche in considerazione del fatto che nel 2032 potrebbe ospitare alcune partite degli Europei di calcio, laddove la Uefa assegnasse l’organizzazione della kermesse continentale all’Italia.

Figuccia “Tante idee come la gestione sociale delle strutture”

“Tra qualche settimana, finalmente, dopo anni, il Comune di Palermo avrà il proprio regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi e la Consulta dello Sport – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia – due strumenti indispensabili per fare in modo che il movimento sportivo palermitano possa fare importanti passi in avanti. Abbiamo prima fatto il punto sull’attuale situazione dell’impiantistica sportiva palermitana, purtroppo reduce da decenni di abbandono ed incuria, e poi programmato i prossimi passi da fare per trovare una sinergia tra il Comune, il Coni, le federazioni sportive e le associazioni che operano nella nostra città”.

Ed ha continuato “Tante le idee che sono venute fuori, a cominciare da una gestione sociale delle strutture, in modo che i singoli possano anche diventare protagonisti di una cogestione degli impianti, spesso troppo onerosi per le nostre casse, che, come tutti i palermitani sanno, non godono di ottima salute. Credo che sia arrivato il momento in cui tutti insieme dobbiamo collaborare per offrire ai cittadini la migliore qualità dei servizi possibili. E questi strumenti sono sicuramente un primo importante passo”.

Inoltre, Salvo Allotta ed Ottavio Zacco hanno aggiunto: “Questa mattina i presidenti della V e della VI Commissione, Salvo Alotta e Ottavio Zacco, hanno riunito i componenti, insieme all’assessore Sabrina Figuccia e al presidente regionale del Coni Sergio D’Antoni, per concordare e avviare una serie di azioni relative alla gestione degli impianti sportivi e delle risorse da impiegarvi, e per confrontarsi su vari temi relativi allo sport. Nei prossimi giorni l’assessore, in attuazione del regolamento vigente, istituirà la Consulta dello Sport per definire criteri e pianificare percorsi. Tante le ipotesi in campo, dalla gestione sociale alla ripresa dei criteri previsti dalla Legge regionale 8/78”.