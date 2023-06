Dalla promozione della città al restauro di beni patrimonio della città, dalle buche nei marciapiedi alle esigenze informatiche. Palermo e i suoi problemi adesso non sono solo un tema dell’amministrazione. Scendono in campo gli imprenditori della città e si fanno carico di risolverne alcuni indicati dall’amministrazione comunale.

Un gesto di generosità verso la propria città da parte di chi di problemi non deve certo andarne a cercare. Agli imprenditori palermitani, da oggi, non bastano quelli che hanno già, perché adesso comprano anche quelli che apparentemente non avrebbero. Uno scherzo? Niente affatto.

Sicindustria e il gesto d’amore verso la città

Sicindustria Palermo ha, infatti, chiamato a raccolta ieri sera, all’interno della Stazione Marittima, le imprese associate per partecipare a una singolare asta con l’obiettivo di “accattare” i problemi di Palermo: fontane o marciapiedi da riparare, aiuole da sistemare, attività sociali da sostenere, arredi urbani o attrezzature ludiche da installare.

Un lungo elenco stilato con il Comune, che abbraccia tutta la città, dal centro alle periferie, e diviso in tre fasce d’intervento (fino a 3.000, a 5.000 e a 15.000 euro). Così, gli oltre 150 imprenditori presenti alla cena firmata dallo chef Natale Giunta, si sono contesi i diversi lotti, guidati da un battitore d’eccezione, la giornalista Stefania Petyx. C’è chi si è aggiudicato l’installazione dei dissuasori a scomparsa a Piazza Castelnuovo e chi delle giostre per i bambini di piazza Montegrappa; chi si occuperà delle panchine da posizionare in Piazza San Francesco Saverio e nei pressi dell’Ospedale dei bambini e chi di rifare il campetto di calcio di Borgo Vecchio. E ancora, la fornitura degli arredi per le scuole comunali; la riqualificazione degli spazi verdi di Piazza Leoni così come quella degli arredi di via Principe di Belmonte; la realizzazione e l’installazione di una scultura dedicata a Maurilio Catalano sul Lungomare della città; la sistemazione della fontana di via Magliocco e l’illuminazione artistica delle facciate monumentali dei Quattro Canti. Senza ovviamente dimenticare la Santuzza con un lotto aggiudicato proprio per la stampa dei manifesti e la campagna di affissione per la 399esima edizione del Festino.

Tante piccole e grandi soluzioni

“Tante piccole o grandi cose – ha detto il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello – che però vogliono dare un segnale preciso: noi ci siamo per la nostra città e continueremo ad esserci perché l’impresa non può e non deve essere vista come un’entità a sé stante, ma è parte integrante del territorio in cui opera e l’una non potrebbe esistere senza l’altro. Le difficoltà ci sono e sono tante, ma la lamentala fine a se stessa vale poco e quindi eccoci a rimboccarci le maniche e a comprare anche i problemi che apparentemente non avremmo, ricordando che tutti abbiamo la possibilità di fare qualcosa e che il benessere collettivo è frutto di scelte e comportamenti individuali che aiutano a rendere migliore il luogo in cui viviamo o in cui facciamo impresa. Ieri sera ciascuno ha dato un contributo. E quindi il mio ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno risposto alla nostra chiamata accompagnandoci in questa sfida; ai padroni di casa della Stazione Marittima, ovvero Autorità portuale e West Sicily; alla società Terzo Millennio che ha fornito luci, amplificazione, video, telecamere e supporto tecnico in genere; a Natale Giunta, che ha rinunciato a quasi la metà del compenso concordato per la cena e a Stefania Petyx che, al buio, ha sposato l’iniziativa”.

I problemi sono di tutti, ma anche le soluzioni

Una linea condivisa dal sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato: “I problemi di Palermo sono di tutti e questa bella iniziativa, all’insegna di una rinnovata sinergia tra amministrazione comunale e settore industriale, dimostra il grande impegno delle nostre imprese per la cura della città. Ieri sera i problemi si sono trasformati in piccole e grandi sfide accettate con entusiasmo e con la voglia di trasformare in bellezza luoghi trascurati e abbandonati. È stato un momento di grande partecipazione che ha permesso di essere protagonisti attivi di un processo di cambiamento capace di liberare Palermo dal grigiore della trascuratezza e di condurla ad essere una cittadina all’altezza del suo inestimabile patrimonio storico, culturale e artistico. Continueremo a lavorare in questa direzione, attivando reti di collaborazione da estendere a tutti i cittadini, perché insieme si può fare molto. Ringrazio quindi il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, e con lui tutti gli imprenditori per quanto stanno facendo e continueranno a fare per la nostra città”.

Lo sguardo rivolto al futuro, il ‘nostro’ contributo

E spente le luci della sera, lo sguardo è già proiettato al futuro. Il prossimo step? La creazione di un portale web delle sponsorizzazioni, in modo che chiunque volesse intestarsi un problema, potrà individuarlo e sceglierlo con un semplice click.

ed ecco l’elenco dei “problemi accattati” e delle imprese che se li sono aggiudicati

1. Azienda: West Sicily Gate srl

Problema: ha ospitato l’evento

2. Azienda/persona: Andrea Peria

Problema: ha fornito luci, amplificazione, video, telecamere e supporto tecnico

3. Azienda/persona: Natale Giunta

Problema: ha rinunciato a quasi metà del compenso concordato per la cena per rimpinguare il fondo cassa che aiuterà Sicindustria a intestarsi uno degli interventi

4. Azienda: Sicindustria Palermo

Problema: installazione dissuasori a scomparsa di piazza Castelnuovo (valore 8.000 euro)

5. Azienda: Digitrend srl

Problema: progettazione e realizzazione portale delle sponsorizzazioni (valore 2.500 euro)

6. Azienda: Euromanager Sanità srl

Problema: arredi per piazza Montegrappa – 1° lotto (valore 2.500 euro)

7. Azienda: Nautilus Aviation spa

Problema: arredi per piazza Montegrappa – 2° lotto (valore 2.500 euro)

8. Azienda: Lodetti Eugenio srl

Problema: arredi per piazza San Francesco Saverio: 2 panchine (valore 1.600 euro)

9. Azienda: Sala srl – notaio Luca Bonafede – Vincenzo Marannano – A.B.S. srl

Problema: arredi per piazza Porta Montalto: 4 panchine (valore 4.000 euro)

10. Azienda: Emanuele Pirazzoli – IMADI srl

Problema: arredi per piazza Borsa: 1 panchina (1.500 euro)

11. Azienda: Moving Up srl

Problema: pubblicità per iniziative istituzionali (valore 5.000 euro)

12. Azienda: Casa di Cura Candela SpA

Problema: Sistemazione campetto di calcio Borgo Vecchio (valore 5.000 euro)

13. Azienda: Ance

Problema: campo bocce a San Filippo Neri (valore 5.000 euro)

14. Azienda: Edilsama srl

Problema: sistemazione e riqualificazione aiuole piazza Leoni (valore 5.000 euro)

15. Azienda: Spinnato

Problema: riqualificazione via Principe di Belmonte (valore 3.000 euro)

16. Azienda: Pasqualino Monti (a titolo personale)

Problema: Murales dello Sperone (valore 5.000 euro)

17. Azienda: Alessi spa

Problema: stampa e affissione manifesti Festino S. Rosalia (valore 15.000 euro)

18. Azienda: A C Contract srl

Problema: fornitura arredi per le scuole (valore 10.000 euro)

19. Azienda: Tecnozinco srl

Problema: scultura dedicata al pittore Catalano in un’area sul lungomare da individuare con l’Autorità Portuale (valore 15.000 euro)

20. Azienda: Fortezzza (3 Z Serramenti) + LPS Group di Federico Lo Presti

Problema: Giardino della libertà di stampa, riqualificazione e sistemazione fontana (valore 15.000 euro)

21. Azienda: OMER spa

Problema: riqualificazione di via Magliocco, fontana + realizzazione statua (valore 10.000 euro)

22. Azienda: Noon srl

Problema: illuminazione artistica Quattro Canti (valore 15.000 euro)

