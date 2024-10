Rafforzare le relazioni commerciali tra Sicilia ed Emirati Arabi Uniti: questo l’obiettivo di un incontro organizzato dall’assessorato regionale delle Attività produttive che si è tenuto ieri a Dubai. All’iniziativa hanno partecipato nove aziende dell’Isola dei settori dell’edilizia, della cosmetica e dell’agrifood. Presenti i rappresentanti delle Camere di Commercio di Dubai e Abu Dhabi e l’ambasciatore italiano, Lorenzo Fanara. Nel corso dell’incontro si è discusso delle modalità per rendere più semplice l’interazione e la cooperazione commerciale tra le realtà imprenditoriali siciliane e arabe. La missione si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato regionale per favorire l’internazionalizzazione delle imprese siciliane e stimolare la crescita economica del territorio attraverso una presenza più incisiva sui mercati esteri.

Valorizzare eccellenze imprenditoriali

“Questa missione – commenta l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – rappresenta un passo fondamentale per valorizzare le nostre eccellenze imprenditoriali nei mercati internazionali. La Sicilia è una terra ricca di competenze e prodotti di alta qualità e adesso abbiamo gettato le basi per nuove opportunità di sviluppo e collaborazione con gli operatori economici degli Emirati. Il dialogo che abbiamo instaurato è solo l’inizio di un percorso che potrà generare sinergie importanti tra le nostre aziende e quelle emiratine”.

Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese

Nuova opportunità per le imprese che guardano ai mercati esteri grazie allo Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese (Sprint) della Regione Siciliana. Si terrà mercoledì 2 ottobre, alle 9.30, il terzo appuntamento del ciclo di incontri digitali gratuiti “Morning Coffee”, sul tema “Certificazioni e consulenti”, per presentare alle aziende siciliane la misura che finanzia le spese per l’attività consulenziale e per l’ottenimento di certificazioni destinate a investimenti per una crescita sostenibile sui mercati esteri. Il focus sarà tenuto dagli specialisti della Simest-gruppo Cdp.

Protocollo d’Intesa con Simest

L’iniziativa si inserisce, infatti, nel quadro del protocollo d’intesa firmato lo scorso marzo con Simest, società del gruppo Cassa depositi e prestiti, che sostiene la crescita delle realtà imprenditoriali italiane nel mondo.

Crescita sui Mercati Internazionali

«Favorire la creazione e l’implementazione di e-commerce – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – significa far crescere la nostra regione sui mercati internazionali. Proprio per questo promuoviamo incontri che permettono alle imprese di conoscere gli strumenti di finanza pubblica a favore del potenziamento dei processi di digitalizzazione, fondamentali per la crescita dell’export siciliano»

