Tamajo: “La Sicilia può diventare un laboratorio di innovazione"

La Sicilia scommette sull’intelligenza artificiale per rafforzare il proprio tessuto produttivo. Oggi, mercoledì 24 settembre, il Marina Convention Center – Molo Trapezoidale di Palermo ospita l’evento “IA: idee al servizio delle imprese siciliane”, promosso dall’Assessorato regionale alle Attività produttive e da Formez PA.

Un’intera giornata dedicata al ruolo dell’AI come leva strategica per la crescita economica dell’isola, con il coinvolgimento di istituzioni, università, imprese e colossi tecnologici come Google, Microsoft, LinkedIn e Salesforce.

Al centro del dibattito, le sfide della transizione digitale e le opportunità per le aziende che scelgono di innovare in modo consapevole, con il supporto del sistema pubblico.

“L’intelligenza artificiale non è più il futuro, è il presente. Chi non la affronta rischia di restare fuori dal mercato. La Sicilia vuole invece essere protagonista di questo cambiamento” – ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, aprendo l’incontro.

Tamajo: “La Sicilia guidi la sfida dell’intelligenza artificiale”

Nel corso del suo intervento, Tamajo ha sottolineato il ruolo centrale che l’intelligenza artificiale avrà nelle politiche regionali per lo sviluppo: “Abbiamo già dedicato due bandi, in parte, anche all’intelligenza artificiale e ne abbiamo altri in cantiere. È necessario che Palermo e tutta la Sicilia siano al passo con i tempi: le aziende, la pubblica amministrazione, tutti. Nessuno deve essere restio all’intelligenza artificiale, senza però dimenticare l’importanza della buona politica”.

Secondo il rapporto pubblicato a maggio 2025 da Minsait e The European House – Ambrosetti, oltre tre aziende su cinque in Italia già utilizzano o intendono adottare soluzioni basate sull’AI. Un dato che, per Tamajo, deve spingere la Sicilia a non restare indietro: “La nostra regione ha tutte le potenzialità per diventare un laboratorio di innovazione capace di coniugare sviluppo economico, occupazione e qualità dei servizi ai cittadini. Per questo – ha aggiunto – è fondamentale che le istituzioni accompagnino imprese e territori in questo percorso di cambiamento, creando le condizioni giuste per attrarre investimenti, valorizzare i giovani talenti e mettere la tecnologia al servizio della collettività”.

L’evento si inserisce nella strategia avviata dal governo regionale guidato da Renato Schifani, con l’obiettivo di accompagnare il sistema produttivo verso un’evoluzione tecnologica solida. L’idea è quella di costruire un ecosistema dell’innovazione, dove pubblico e privato collaborino per trasformare la Sicilia in un polo di riferimento per la digitalizzazione.

“Il nostro compito – ha ribadito Tamajo – è fornire strumenti, competenze e connessioni. Solo facendo sistema possiamo costruire un modello di sviluppo davvero competitivo”.

Grandi nomi sul palco, dal mondo tech all’università

Oltre a Tamajo, a fare gli onori di casa anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente di Formez PA Giovanni Anastasi. I saluti istituzionali sono affidati a Licia Raimondi, direttrice di Be Sicily Mag, mentre la conduzione dei lavori è curata dalla giornalista del TG1 Barbara Carfagna.

Nel corso della giornata interverranno rappresentanti di primo piano del mondo tecnologico, accademico e istituzionale, tra cui: Francesco Giorgino, Direttore del Master Luiss in Comunicazione e Marketing; Maria Sabrina Guida, Direttore per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Claudia Onnis, responsabile dell’Ufficio Studi, Monitoraggi e Relazioni Internazionali di Formez; Elisabetta Todeschini, membro dell’esecutivo nazionale di Federmanager Minerva; Michele Leone, componente della Task Force IA per la Pubblica Amministrazione; Daryoush Goljahani, Head of Alliances di Google Cloud Italy; Nadia Comparetto, Direttore IT di Fulmine Group; Antonio Calegari, Direttore di AI 4 Industry e Guglielmo Faldetta, professore ordinario di Organizzazione Aziendale e delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Completano il panel: Peppe Cannizzo, Account Executive Public Sector di Microsoft Italia; Dario Cartabellotta, Direttore del Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana; Germano Buttazzo, Head of Talent Solutions Gov & Academia di LinkedIn; Giovanni Savini, Direttore dell’Unità di missione per l’attrazione e lo sblocco degli investimenti del MIMIT; Maya Lua Colunga Biancatelli, referente Salesforce per la Sicilia; Isabella De Michelis, CEO e Founder di Ernieapp; Tony Siino, Social Media Manager della Regione Siciliana; Eugenio Serra, Public Policy Manager Italy di Meta e Biagio Semilia, CEO di Digitrend e founder di Innovation Island.

L’evento è pensato come una piattaforma di confronto concreto, con spazi dedicati al networking tra imprese, istituzioni, accademia e operatori dell’innovazione. Un’occasione per avviare collaborazioni, scambiare buone pratiche e mettere basi solide per nuovi progetti.

L’iniziativa, ospitata al Macc del Molo Trapezoidale, si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione del sistema economico siciliano, in cui le nuove tecnologie rappresentano strumenti chiave per migliorare non solo la competitività delle imprese, ma anche la qualità dei servizi pubblici e la vita dei cittadini.