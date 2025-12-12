Vincere contro la violenza sulle donne: si scende in campo sabato 13 dicembre alle 10 al Green Prater di Palermo (viale Michelangelo 884) per il 1° Torneo di Calcio a cinque All inclusive, organizzato dall’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e dall’Associazione Marco Sacchi.

Una partita che sarà disputata tra informatori, medici e i paralimpici autistici della SSD Delfini Blu per la raccolta fondi destinata all’associazione Life&Life che segue e supporta le donne vittime di violenza. Interverranno per l’occasione l’attore Sergio Vespertino, l’ex calciatore Ciccio Galioto e Stefano Saitta, delegato provinciale Comitato Italiano Paralimpico.





“Il coinvolgimento dei medici, degli informatori scientifici e di una squadra paralimpica serve a rendere nei fatti il concetto di inclusione. Il torneo si lega ad una raccolta fondi per le vittime di violenza di genere che rafforza il concetto a noi caro di questi tempi: fare non dire!”, dice Rosalba Muratori, presidente dell’Associazione Marco Sacchi. L’associazione è intitolata alla memoria di Marco Sacchi, giornalista e cineoperatore Rai che ha raccontato alcuni dei momenti più importanti della storia di Palermo e della Sicilia.

A dare più gusto alla partita, in occasione delle celebrazioni di Santa Lucia, ci saranno le arancine del Bar Albatraos, partner dell’evento. Il torneo ha il patrocinio del Comune di Palermo.

Luogo: Green Prater, Viale Michelangelo, 884, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

