Intervento degli agenti del commissariato

La Polizia di Stato ha arrestato Giovanni Cavallaro, 25 anni palermitano, accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato in via Bernardino d’Ucria mentre stava entrando in una zona dove c’erano alcuni box. In uno di questi sono stati trovati due secchi in plastica contenenti con 900 grammi di marijuana. In un altro sacchetto sono stati trovati 250 grammi di hashish. Cavallaro addosso aveva anche alcune chiavi.

Nel corso dei controlli in altri magazzini in via Bivona c’era in un altro sacchetto in plastica con 240 grammi di cocaina, e due panetti di hashish di 200 grammi, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Altro stupefacente gli agenti hanno rinvenuto in casa di Cavallaro: circa 10 grami di cocaina e 20 grammi di hashish. In un cassetto poi sotto alcune magliette erano nascosti quasi 12 mila euro in contanti. Tutto il materiale insieme a due smartphone sono stati sequestrati.