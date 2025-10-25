In casa di un ragazzo di 16 anni è stato trovato in possesso in casa nel quartiere Ballarò a Palermo di circa 61 grammi di cocaina.

Grazie ai cani antidroga gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un controllo nell’appartamento e hanno trovato due involucri contenente la droga.

Il gip del tribunale per i minorenni ha disposto la custodia cautelare al Malaspina.

La perquisizione degli agenti della squadra mobile ha portato anche alla denuncia di un altro minorenne accusato degli stessi reati.