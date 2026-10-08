E’ in corso questa mattina lo sgombero dell’istituto Salvemini di viale Michelangelo a Palermo che da anni è stato trasformato in abitazione a decine di occupanti.

La scuola si trova nei pressi della caserma della guardia di finanza. Le operazioni sono scattate questa mattina e stanno impegnando polizia, carabinieri , guardia di finanza, polizia municipale, vigili del fuoco, operai della Rap. L’intervento è coordinato dalla prefettura di Palermo. Nel plesso scolastico ci sono ancora circa 15 persone. Molti sono andati via volontariamente o sono stati sistemati dal Comune in questi mesi.

Ad aprile erano 31 i nuclei familiari che vivevano nella scuola. Tra loro anche un dipendente pubblico.

L’ex istituto Salvemini si trova al civico 2022 di viale Michelangelo, fa parte dei beni sequestrati nel 2014 alla Villa Heloise. Il provvedimento della sezione misure di prevenzione del tribunale venne applicato per presunte infiltrazioni mafiose, ma nel 2022 la corte d’appello annullò il sequestro. Successivamente l’immobile è entrato a far parte di una procedura esecutiva ed è stato pignorato.