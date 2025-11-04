I carabinieri della stazione Centro con i colleghi del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi e delle Stazioni Scalo e Villagrazia di Palermo, hanno identificato e denunciato due palermitani di 18 e 19 anni, accusati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e procurato allarme. All’identità si è risaliti grazie alla collaborazione di un commerciante che ha fornito anche un filmato.

Le immagini mostravano i due giovani che a bordo di una bicicletta elettrica condotta dal 19enne lo scorso 24 ottobre si erano scontrati con un pedone, cadendo a terra avevano perso una pistola immediatamente recuperata dal 18enne. Quella pistola aveva spaventato i passanti, ma i due giovani erano riusciti a fuggire via Roma. Grazie a quel video i due sono stati rintracciati. Il più giovane è stato fermato in via Piazza Chinnici.

Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a salve senza tappo rosso e di un tirapugni. In casa rinvenuti anche gli abiti indossati dal 18enne giorno 24 ottobre. Il 19enne invece è stato riconosciuto e identificato dai carabinieri in via Roma. A bordo della stessa bicicletta elettrica ripresa dalle telecamere dell’esercizio commerciale, è stato fermato dal personale della Polizia Municipale che, a seguito dei controlli amministrativi, ha proceduto al sequestro per confisca del mezzo perché risultato modificato.