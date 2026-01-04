“Una poltrona per divertirsi”, la Stagione 2025-2026 del teatro Sant’Eugenio di Palermo, prosegue ed apre il nuovo anno con un imperdibile Stefano Piazza che, il 10 e 11 gennaio, e poi il 17 e 18 gennaio, porterà in scena il suo divertentissimo spettacolo “In Sicilia comanda la donna” che sarà in programma nel teatro diretto dalla famiglia Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, il sabato alle ore 21, e la domenica alle ore 17.45 (eccezionalmente, domenica 18 gennaio, l’inizio è posticipato alle ore 20.30 per la concomitanza della partita in casa del Palermo).

IN SICILIA COMANDA LA DONNA

Lo spettacolo usa il pretesto di una provocazione tanto comune quanto attuale, ed una domanda diventa il leitmotiv che accompagna lo spettatore “Chi comanda in Sicilia l’uomo o la donna?”

Il racconto, è quello di un divertente gioco che esalta lo spirito femminile che circonda l’uomo, senza per questo risparmiarsi battute pungenti sia sull’uomo che sulla donna.

La donna ha armi a disposizione che la vedono prevalere nella vita quotidiana lasciando all’uomo l’illusione che possa essere lui a gestire, e ribalta la vecchia concezione del “sesso forte”.

STEFANO PIAZZA

Tra i maggiori esponenti del panorama comico e dissacrante. Anchorman cinico e sarcastico. La sua cifra è una complessa miscela di umorismo alternato alla cultura siciliana. Conta nel suo repertorio innumerevoli spettacoli live, teatrali e televisivi trattati con ironia e sana cattiveria da cabaret, ma senza mai perdere di vista la sensibilità di un buon messaggio positivo e di gratitudine per la bellezza della sua terra natìa.

Molto amato sul web per “Piazza Grande”, Stefano Piazza sui social raggiunge numeri importanti, conta oltre 700.000 follower e svariate decine di milioni di visualizzazioni. Il suo obiettivo è dire tutto, anche quel che non si può dire, ma sempre con una risata, perché la risata, forse, non cambierà il mondo, ma certamente lo rende un posto migliore.

Divertimento assicurato per tutti.

Biglietti: intero €16 – ridotto €14.

Info e prenotazioni: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti on line su:

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: stefano piazza

Prezzo: 16.00

