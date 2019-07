stamane l'insediamento

Si è insediata la commissione regionale Pari opportunità di Assostampa, riunitasi alla presenza del segretario regionale Roberto Ginex e del presidente del Consiglio regionale Alberto Cicero.

Presidente della commissione è stata eletta la palermitana Ina Modica, addetta stampa del comune di Monreale, la vicepresidenza è andata all’ennese Cristina Graziano; delegate nazionali, la catanese Maria Torrisi e la palermitana Romina Marceca. A comporre il direttivo le messinesi Graziella Lombardo e Lina Bruno, la catanese Caterina Maugeri, la trapanese Mariza D’Anna, la siracusana Agatina Di Giorgio, la nissena Fiorella Falci.

Fare rete fra le colleghe giornaliste attraverso incontri e convegni, così da valorizzarne il ruolo e la professionalità in un contesto che rimane difficile per le donne è la mission della commissione. La neopresidente Ina Modica nel suo impegno professionale si è sempre spesa per la promozione del ruolo femminile e delle sue eccellenze in ogni campo, lavorando ad una rete di relazioni che favorisse l’emergere di potenzialità femminili a volte ostacolate dalle circostanze ambientali.