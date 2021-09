Inaugurata la domenica Favorita 2021 questa mattina a Palermo. La manifestazione è iniziata con la santa messa, a cui hanno partecipato, oltre al sindaco, Leoluca Orlando, i fondatori del comitato la Domenica Favorita e i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ha aperto ufficialmente questa edizione con il saluto dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, affidato al celebrante, padre Calogero Di Fiore, che ha “assicurato le sue preghiere a tutti, organizzatori e partecipanti”.

A conclusione della Messa la banda Brigata Aosta dell’Esercito ha suonato l’inno di Mameli davanti a una folla composta e rispettosa delle regole anticovid , e ancora musica con il Brass Group tra i viali ad allietare chi passeggiava e chi raggiungeva gli stand delle varie associazioni presenti per fruire delle varie attività, così come in chiusura di attività, con le commoventi note di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone eseguite dalla Youth Orchestra del Teatro Massimo.

Sono presenti anche i carabinieri con uno stand espositivo e numerose iniziative per i cittadini che parteciperanno all’evento domenicale. Che andranno avanti fino al 7 novembre.

Questo il programma di tutte le altre domeniche, in cui sarà sempre presente l’Arma dei Carabinieri con i suoi uomini, i suoi vari reparti specializzati ed i mezzi che operano a Palermo e nel resto del territorio della Sicilia:

3 ottobre 2021

esibizione della Fanfara del 12° Reggimento Sicilia;

esposizione statica mezzi del 12° Reggimento Mobile Carabinieri ‘Sicilia’;

rappresentanza di personale della Sezione Investigazioni Scientifiche.

17 ottobre 2021

esposizione mezzi dell’Aliquota di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile;

dimostrazione dinamica del Nucleo Cinofili.

24 ottobre 2021

esposizione statica mezzi del Nucleo Radiomobile;

rappresentanza di personale dei Carabinieri Forestali (Nucleo Cites);

dimostrazione dinamica di attività di controllo su strada del Nucleo Radiomobile.

7 novembre 2021

esposizione statica mezzi del 12 ° Reggimento Mobile Carabinieri ‘Sicilia’;

rappresentanza di personale della Sezione Investigazioni Scientifiche;

dimostrazione dinamica del Nucleo Cinofili.