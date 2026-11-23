Si è svolta questa mattina, alle ore 11:30, in Corso Calatafimi n. 129, sul marciapiede antistante la sede regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia, la cerimonia di inaugurazione della “Panchina Rossa”, simbolo permanente dell’impegno e della sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle donne.

All’iniziativa, fortemente voluta dalla Segreteria Regionale di USIC Sicilia in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, hanno preso parte le più alte autorità civili, giudiziarie e militari della città.

Tra i presenti, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la procuratrice aggiunta del tribunale di Palermo, coordinatore del dipartimento fasce deboli, Laura Vaccaro, i vertici di Sicilbanca e dell’arma dei carabinieri.

Alla cerimonia ha preso parte il Segretario Generale Nazionale Aggiunto Davide Satta, i rappresentanti di Usic Sicilia — guidati dal segretario generale regionale Francesco D’Alterio,— hanno sottolineato come il contrasto alla violenza di genere rappresenti una battaglia di civiltà che chiama in causa non solo le istituzioni preposte alla tutela e alla repressione dei reati, ma l’intera comunità. La collocazione della panchina davanti alla sede sindacale vuole essere un segno tangibile di vicinanza, ascolto e presidio sul territorio.

“Quella di oggi non è una festa, né una semplice inaugurazione. Perché in un mondo normale, in un mondo che possa davvero definirsi giusto, non ci dovrebbe essere alcun bisogno di verniciare una panchina di rosso – dice Francesco D’Alterio – Non dovrebbe esserci bisogno di simboli per ricordare ciò che dovrebbe essere ovvio: il diritto di ogni donna di vivere libera, sicura e rispettata. Questa panchina resterà qui a ricordarci quanta strada c’è ancora da fare. E noi, dentro e fuori dal servizio, continueremo a lottare ogni giorno affinché questo mondo diventi finalmente più giusto e affinché queste violenze non esistano più”

La realizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di Sicilibanca, che ha scelto di sostenere con convinzione questo importante momento di incontro e partecipazione.

“Una panchina rossa è un simbolo che ci invita a non distogliere lo sguardo. La violenza contro le donne rappresenta una grave violazione della dignità e dei diritti della persona, di fronte alla quale nessuno può rimanere indifferente – dichiara Giuseppe Di Forti, Presidente di Sicilbanca – Abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa promossa dall’Unione Sindacale Italiana Carabinieri nella convinzione che il ruolo di un Istituto di Credito Cooperativo si esprima anche attraverso l’attenzione alle esigenze sociali delle comunità in cui opera. Auspichiamo che questa panchina possa rappresentare un richiamo quotidiano alla responsabilità collettiva e contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla prevenzione e sulla solidarietà”.

Con questo gesto simbolico, USIC Sicilia rinnova la propria attenzione verso i temi sociali e la tutela dei diritti fondamentali, confermandosi un punto di riferimento vicino ai cittadini, ai militari dell’Arma e alle loro famiglie.