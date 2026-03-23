Il taglio del nastro martedì 24 marzo a Palermo

Un nuovo presidio sociale nel cuore di Ballarò. Martedì 24 marzo alle ore 16.30 sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede dell’associazione Viviballarò in vicolo Santa Maria Maggiore n.10 a Palermo.

Il taglio del nastro segna così l’apertura di un centro aggregativo e di sostegno dedicato ai ragazzini in difficoltà, in uno dei quartieri storici e più complessi della città, un punto di riferimento stabile per i giovani e un passo concreto per rafforzare la presenza di spazi educativi e inclusivi nel territorio.

Tumìamì, cresce l’impegno nel quartiere

L’inaugurazione segna anche la seconda tappa del progetto Tumìamì, promosso da Life and Life ETS per sostenere le realtà già attive nel territorio. Il progetto è finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e punta a rafforzare gli interventi a favore dei giovani in difficoltà.

Durante l’evento verrà spiegato in modo chiaro il contributo previsto per l’associazione Viviballarò, che da anni lavora nel quartiere con attività educative e sociali rivolte ai ragazzi.

Il pomeriggio sarà anche un momento di incontro. Dalle 15.30 alle 17.30 saranno presenti la presidente Sabrina Ciaramitaro e il coordinatore Pierluca Orifici. È prevista inoltre la distribuzione di uova di Pasqua ai giovani coinvolti nelle attività.

L’apertura della sede rappresenta un segnale concreto per Ballarò. In un contesto segnato da diverse difficoltà, uno spazio educativo stabile offre ai ragazzi un punto di riferimento, nuove opportunità e un luogo sicuro in cui crescere. Il progetto Tumìamì si muove in questa direzione, sostenendo il lavoro delle associazioni locali e rafforzando ciò che già esiste.