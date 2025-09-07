Domenica 28 settembre 2025 (ore 18 – ingresso libero) presso la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (CT) verrà inaugurata la mostra “Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco.
La nuova esposizione permetterà di ammirare diciotto dipinti dell’artista nato nel 1956 a Rocca d’Evandro (CE). Franco Marrocco insegna Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, istituzione di cui è anche Direttore, ed è protagonista di una ricerca pittorica che trova la sua ragion d’essere in un personalissimo linguaggio astratto che fonde insieme materia, luce e colore.
Curata da Giorgio Agnisola ed ideata da Alfredo La Malfa, Giorgio Agnisola e Dario Cunsolo, “Del Vedere e del Sentire” resterà in permanenza alla Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte fino al prossimo 30 dicembre 2025 e sarà visitabile su prenotazione e a pagamento dal 29 settembre 2025 (il biglietto d’ingresso consentirà l’accesso a tutti gli spazi espositivi della Fondazione, a cominciare dal Parco dell’Arte, vero e proprio “museo all’aperto” che fa parte del network Grandi Giardini Italiani ed ospita una serie di sculture e installazioni d’arte contemporanea).
Vi aspettiamo numerosi all’evento inaugurale!
SCHEDA DELL’EVENTO
Titolo: Del Vedere e del Sentire
Artista: Franco Marrocco
Ideazione: Giorgio Agnisola, Dario Cunsolo e Alfredo La Malfa
Curatore: Giorgio Agnisola
Sede: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte – Via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29 – 95037 – San Giovanni La Punta (CT)
Date: 28 settembre – 30 dicembre 2025
Inaugurazione: 28 settembre 2025 – ore 18 – Ingresso gratuito
Orari: la mostra è visitabile dal 29 settembre 2025 su prenotazione e a pagamento (il biglietto d’ingresso costerà 10 euro e consentirà l’accesso a tutti gli spazi espositivi della Fondazione)
Informazioni e prenotazioni: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte
Tel. +39 3473359327 | +39 3484043074 | +39 0957178155 | +39 3517800211
info@fondazionelaverdelamalfa.com | www.fondazionelaverdelamalfa.com
https://www.facebook.com/FondazioneLaVerdeLaMalfa/
https://www.instagram.com/fondazionelaverdelamalfa/
Link: https://www.facebook.com/events/1849249022691063
