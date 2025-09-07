Domenica 28 settembre 2025 (ore 18 – ingresso libero) presso la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (CT) verrà inaugurata la mostra “Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco.

La nuova esposizione permetterà di ammirare diciotto dipinti dell’artista nato nel 1956 a Rocca d’Evandro (CE). Franco Marrocco insegna Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, istituzione di cui è anche Direttore, ed è protagonista di una ricerca pittorica che trova la sua ragion d’essere in un personalissimo linguaggio astratto che fonde insieme materia, luce e colore.

Curata da Giorgio Agnisola ed ideata da Alfredo La Malfa, Giorgio Agnisola e Dario Cunsolo, “Del Vedere e del Sentire” resterà in permanenza alla Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte fino al prossimo 30 dicembre 2025 e sarà visitabile su prenotazione e a pagamento dal 29 settembre 2025 (il biglietto d’ingresso consentirà l’accesso a tutti gli spazi espositivi della Fondazione, a cominciare dal Parco dell’Arte, vero e proprio “museo all’aperto” che fa parte del network Grandi Giardini Italiani ed ospita una serie di sculture e installazioni d’arte contemporanea).

Vi aspettiamo numerosi all’evento inaugurale!





Info:

SCHEDA DELL’EVENTO

Titolo: Del Vedere e del Sentire

Artista: Franco Marrocco

Ideazione: Giorgio Agnisola, Dario Cunsolo e Alfredo La Malfa

Curatore: Giorgio Agnisola

Sede: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte – Via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29 – 95037 – San Giovanni La Punta (CT)

Date: 28 settembre – 30 dicembre 2025

Inaugurazione: 28 settembre 2025 – ore 18 – Ingresso gratuito

Orari: la mostra è visitabile dal 29 settembre 2025 su prenotazione e a pagamento (il biglietto d’ingresso costerà 10 euro e consentirà l’accesso a tutti gli spazi espositivi della Fondazione)

Informazioni e prenotazioni: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte

Tel. +39 3473359327 | +39 3484043074 | +39 0957178155 | +39 3517800211

info@fondazionelaverdelamalfa.com | www.fondazionelaverdelamalfa.com

