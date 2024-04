Nuova notte di incendi di rifiuti a Palermo. I roghi questa volta si sono concentrati nella zona del quartiere Borgo Nuovo e Cep dove la Rap, l’azienda che si occupa della gestione della spazzatura nel capoluogo, non ha ancora raccolto le cataste di immondizia che si sono formate dopo lo stop della raccolta nei giorni delle festività a Pasqua. I roghi sono stati appiccati in via Filippo Paladini, in via Lentini, via Alia. Roghi anche a Brancaccio in via Maione da Bari.

Gli incendi dei giorni scorsi

Sono ormai giorni che in città divampano i roghi di immondizia, anche due notti fa sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi appiccati alle cataste di rifiuti. Le fiamme sono state spente per tutta la notte in diverse vie dello Zen 2, in Corso dei Mille, in piazza Achille Grandi a Brancaccio e via Cortigiani nel quartiere Zisa. Due giorni fa le squadre antincendio sono state impegnate in via Barisano da Trani, in via Fratelli Biglia, in via Fausto Coppi allo Zen, via Leonardo Ruggeri, in via Messina Marine, e in piazza Kalsa. Roghi anche in provincia sulla strada provinciale 20 per Monreale.

Parla la Rap

Sui disagi in corso, la Rap, la società Partecipata che si occupa del servizio di raccolta rifiuti si era espressa così nei giorni scorsi: “Durante le festività pasquali i servizi di raccolta dei rifiuti sono stati effettuati, esclusivamente con la presenza del personale precettato pari al 50%, così come previsto dal contratto di servizio e così come prevede la norma e non vi è stata quest’anno nessuna adesione volontaria da parte delle maestranze. Quanto sopra ha provocato in alcune vie della città dei rallentamenti sui servizi di svuotamento cassonetti. L’azienda da subito ha schierato, in aggiunta ai quotidiani itinerari da compattatore, tre squadre dedicate per intervenire sulle postazioni più critiche. In particolare, le stesse, con al seguito pala meccanica e compattatore, stanno intervenendo, seguendo un cronoprogramma preciso, in tutti i tre turni di raccolta (antimeridiano, pomeridiano e notturno)”.