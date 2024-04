La Rap, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, prosegue a Palermo la pulizia delle discariche si sono formate attorno ai cassonetti dopo le festività pasquali. Quintali di spazzatura che si sono accumulati nei giorni di festa. Anche la scorsa notte diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi appiccati alle cataste di immondizia. Le fiamme sono state spente per tutta la notte in diverse vie dello Zen 2, in Corso dei Mille, in piazza Achille Grandi a Brancaccio e via Cortigiani nel quartiere Zisa.

La situazione nei quartieri

A soffrire di più la situazione rifiuti sono i quartieri periferici, fiaccati da fenomeni di abbandoni illeciti di ingombranti e dalla migrazione di rifiuti dalla provincia. Problemi ai quali si è riusciti soltanto a mettere qualche pezza attraverso controlli sporadici. Fatto a cui si uniscono le ben note carenze del personale della Rap, ridotto di 900 unità negli ultimi dieci anni. In attesa della conclusione dei due concorsi indetti dalla società Partecipata del Comune (quello per assumere 46 nuovi autisti e 306 operatori ecologici), bisogna fare di necessità virtù. Così l’azienda, all’ombra di un aumento della Tari che appare inevitabile, è costretta a ricorrere all’ennesima attività di pulizia straordinaria. Gli itinerari prevedono tre turni di raccolta. Interventi organici sono stati già effettuati in via Galletti (Acqua dei Corsari), via Nicoletti (Tommaso Natale) e via Galvani (Settecannoli).

Bufera sulla Rap

Le assunzioni alla Rap saranno soltanto a tempo determinato? Questa è la denuncia lanciata dai sindacalisti di Cgil, Uil e Fiadel al termine della riunione avuta in azienda con il direttore Massimo Collesano. Argomento principale del tavolo a piazzetta Cairoli è stato quello relativo agli ingressi dei 46 nuovi autisti e della prima tranche dei 306 operatori ecologici. La prima procedura di concorso si è ormai conclusa, mentre la seconda si dirige verso la prova scritta che ne determinerà la graduatoria dei vincitori. Sulla carta, i futuri assunti dovrebbero entrare alla Rap con un contratto a tempo indeterminato.