La denuncia di Cgil, Uil e Fiadel. Dal Comune: "Passaggio transitorio, ci saranno le stabilizzazioni"

Le assunzioni alla Rap saranno soltanto a tempo determinato? Questa è la denuncia lanciata dai sindacalisti di Cgil, Uil e Fiadel al termine della riunione avuta in azienda con il direttore Massimo Collesano. Argomento principale del tavolo a piazzetta Cairoli è stato quello relativo agli ingressi dei 46 nuovi autisti e della prima tranche dei 306 operatori ecologici. La prima procedura di concorso si è ormai conclusa, mentre la seconda si dirige verso la prova scritta che ne determinerà la graduatoria dei vincitori. Sulla carta, i futuri assunti dovrebbero entrare alla Rap con un contratto a tempo indeterminato.

Secondo quanto trapelato dalla riunione, in Giunta sarebbe stata approvata la delibera con la quale si darà il via libera ufficiale alle assunzioni. Un atto addirittura atteso da novembre 2022 e che sta frenando l’ingresso dei 46 nuovi autisti. Forze fresche e che serviranno a dare l’avvio alla seconda fase della raccolta differenziata nella zona Nord di Palermo. Ma a tal proposito i sindacati denunciano che tali assunzioni sarebbero soltanto a tempo determinato. Dal Comune però precisano che la delibera è solo un passaggio transitorio in attesa che vengano approvati alcuni documenti propedeutici, come ad esempio il piano di risanamento e la delibera sul Pef Tari. Dopodichè, si dovrebbe procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

Le assunzioni in ballo alla Rap

La delibera è stata approvata durante l’ultima riunione di Giunta del 5 aprile. All’interno del documento varato dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore Pietro Alongi, sarebbe stato dato il via libera per assumere 46 autisti (procedura di concorso ormai conclusa), 106 operatori ecologici (il 29 aprile si procederà alla prova scritta per determinare la graduatoria e il futuro scorrimento della stessa fino a raggiungere un ammontare complessivo di 306 ingressi) e 2 dirigenti.

La denuncia dei sindacati

Secondo quanto riferiscono i sindacati in una nota, “l’Amministrazione Comunale ha deliberato in data 5 aprile 2024 l’indirizzo di procedere allle assunzioni dei 46 autisti e di 106 operatori ecologici con contratti a tempo determinato, invece che a tempo indeterminato, così come previsto dai rispettivi bandi di selezione pubblica”. Non già una stabilizzazione, ma soltanto un ingresso a tempo. Al momento, la delibera non risulta pubblicata in albo pretorio, anche se le organizzazioni sindacali “chiedono con somma urgenza un incontro sindacale al fine di ricevere i dovuti chiarimenti, poichè i sindacati hanno denotato un inaspettato cambio di orientamento decisionale che potrebbe ledere il futuro della società”.

Alongi: “Solo passaggio transitorio, assunzioni saranno a tempo indeterminato”

A confermare l’approvazione della delibera è l’assessore all’Ambiente Pietro Alongi. L’esponente di Forza Italia chiarisce ai nostri microfoni che si tratta soltanto di “un passaggio transitorio e volto al senso di responsabilità. Ci sono una serie di atti che vanno approvati. L’azienda ha presentato un piano di risanamento. C’è da approvare il Pef Tari. Ci sono una serie di passaggi a cui far fronte, così come è necessario assumere alla Rap. Questo è solo un primo passaggio. In seguito, una volta approvati tutti gli atti propedeutici, si procederà alle assunzioni a tempo indeterminato“.

Progetti di produttività prolungati fino al 15 aprile

In casa Rap si è poi discusso della proroga dei progetti di produttività. Questione chiaramente legata a doppio filo con le assunzioni. Doppi turni e straordinari si rendono infatti necessari proprio per far fronte alle carenze di personale in azienda. Durante il tavolo, le organizzazioni sindacali “si sono rese disponibili alla sottoscrizione della continuità dei progetti di produttività fino al 15 aprile 2024”.

Like this: Like Loading...