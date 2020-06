intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato questo pomeriggio in via Stazzone in pieno centro a Palermo nella zona del fiume Oreto.

Stanno intervenendo due squadre dei vigili del fuoco. Un altro rogo è divampato ai margini dell’autostrada Palermo Catania.

Il traffico è rallentato tra Palermo e Villabate, in entrambe le direzioni. La presenza di fumo tra il km 1,000 e il km 1,500 sta rendendo difficoltosa la circolazione.

Questa mattina era divampati diversi incendi a Palermo e in provincia. Le fiamme lungo l’autostrada Palermo Catania nei pressi di Villabate e tra Partinico e Balestrate lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Altri roghi sono divampati a Termini Imerese nella zona industriale e a Cefalù. Vigili del fuoco e forestale impegnati anche nella zona di Altavilla Milicia e Bagheria.

Al momento tutte le squadre di soccorso sono impegnate in varie zone della provincia.